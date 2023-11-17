17 листопада 2023 року: Григорія Чудотворця — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу і молочні продукти, а також сваритися з рідними.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Григорія Чудотворця. Він був єпископом Неокесарійським. Жив у пустелі, допомагав знедоленим і бідним. Григорій мав дар проповідування, він зумів багатьох закликати до християнства. Коли він вступив до кафедрального собору, у Неокесарії мешкало лише 17 християн, а ось перед його смертю залишилося тільки кілька язичників.

Також 17 листопада святкують Міжнародний день студента і День студента в Україні.

Що не можна робити 17 листопада:

їсти м'ясо, рибу та молочні продукти;

сваритися з рідними;

виносити сміття з дому після полудня.

Народні повір'я та прикмети:

яка погода сьогодні, такою вона буде взимку;

місяць у світлому колі — погода скоро зміниться;

мороз — зима буде холодною;

на річці темний лід — наступний рік буде врожайним.

День ангела святкують:

Григорій, Лазар, Михайло, Никон, Сергій, Андрій.

Народилися в цей день:

1942 рік — Мартін Скорсезе, американський кінорежисер, лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA, "Еммі" та ін. нагород;

1965 рік — Руслана Писанка (пом. 2022), українська актриса і телеведуча;

1982 рік — Андрухович Софія, українська письменниця, перекладачка та публіцистка;

1989 рік — Роман Зозуля, український футболіст, нападник збірної України та ФК "Дніпро" (м. Дніпро).

А також у цей день:

1804 рік — засновують університет у Харкові;

1869 рік — у Єгипті офіційно відкривається Суецький канал;

1913 рік — Панамським каналом пройшло перше судно;

1966 рік — у ніч на 17 листопада зареєстрували найбільший метеорний дощ в історії.