Княгиня Монако Шарлен вышла в свет в ослепительном красном платье

Шарлен посетила гала-концерт в честь Национального дня Монако вместе с супругом.

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45-летняя княгиня Монако Шарлен появилась на праздничном гала-концерте в честь Национального дня Монако в ослепительном красном платье. Об этом пишет Daily Mail.

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Княгиня и 65-летний принц Альбер II выглядели счастливыми, отмечая национальный праздник на Форуме Гримальди в эти выходные.

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45-летняя мать двоих детей выбрала потрясающее платье в стиле Старого Голливуда, расшитое пайетками для выхода в свет.

Она уложила свои короткие волосы и сделала эффектный макияж и маникюр.

Княжеская семья Монако

Тем временем ее муж выбрал традиционный ансамбль: приталенный черный пиджак и темно-синие брюки.

Принцесса Каролина, старшая сестра Альбера, также присутствовала в сине-оранжевом топе с блестками и атласной юбке.

Членам королевской семьи преподнесли цветы и их приветствовала очаровательная группа детей, одетых в традиционные костюмы Монако.

Национальный день Монако также известен как День суверенного принца, а дату празднования выбирает правящий принц.

Шарлен в красном платье на Нацинальном дне Монако Фото: Getty Images

Традиционно князья выбирали день святого, в честь которого они названы. Но когда принц Альбер унаследовал титул, он решил выбрать тот же день, что и его отец, а не день Святого Альбера, который отмечается 15 ноября.

Обычно в этот день запускают фейерверки над гаванью, а утром проводят праздничную мессу в Монте-Карло.

Ранее в тот же день княжеская чета выбрала наряды в цветах национального флага и двое их детей последовали примеру родителей.

Восьмилетний принц Жак был в военной форме, как и его отец, а его сестра-близнец принцесса Габриэлла была в наряде, который копировал одежду ее матери: шляпке-таблетке и приталенном пальто, только синего цвета. Шарлен выбрала наряд ярко-алого цвета.