Княгиня Монако Шарлін вийшла у світ у сліпучій червоній сукні

Шарлін відвідала гала-концерт на честь Національного дня Монако разом з чоловіком.

Related video

45-річна княгиня Монако Шарлін з'явилася на святковому гала-концерті на честь Національного дня Монако в сліпучій червоній сукні. Про це пише Daily Mail.

Важливо

Екстравагантні аромати для Шарлен і класика для Меган Маркл: улюблені парфуми королев і принцес

Княгиня і 65-річний принц Альбер II мали щасливий вигляд, відзначаючи національне свято на Форумі Грімальді цими вихідними.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

45-річна мати двох дітей обрала приголомшливу сукню в стилі Старого Голлівуду, розшиту паєтками, для виходу у світ.

Вона уклала своє коротке волосся і зробила ефектний макіяж і манікюр.

Князівська родина Монако

Тим часом її чоловік вибрав традиційний ансамбль: приталений чорний піджак і темно-сині штани.

Принцеса Кароліна, старша сестра Альбера, також була присутня в синьо-помаранчевому топі з блискітками і атласній спідниці.

Членам королівської сім'ї піднесли квіти і їх вітала чарівна група дітей, одягнених у традиційні костюми Монако.

Національний день Монако також відомий як День суверенного принца, а дату святкування вибирає правлячий принц.

Шарлен у червоній сукні на Націнальному дні Монако Фото: Getty Images

Традиційно князі обирали день святого, на честь якого вони названі. Але коли принц Альбер успадкував титул, він вирішив вибрати той самий день, що і його батько, а не день Святого Альбера, який святкують 15 листопада.

Зазвичай цього дня запускають феєрверки над гаванню, а вранці проводять святкову месу в Монте-Карло.

Раніше того ж дня князівське подружжя обрало вбрання в кольорах національного прапора, і двоє їхніх дітей наслідували приклад батьків.

Восьмирічний принц Жак був у військовій формі, як і його батько, а його сестра-близнюк принцеса Габріелла була в убранні, що копіювало одяг її матері: капелюшку-таблетці і приталеному пальті, тільки синього кольору. Шарлін вибрала вбрання яскраво-червоного кольору.