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Стиль жизни

Эмбер Херд окончательно вырезали из нового трейлера "Аквамена" (видео)

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Фото: Скриншот | Эмбер Херд

Ранее в сети создавали петиции, чтобы продюсеры картины убрали актрису из истории.

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37-летнюю американскую актрису Эмбер Херд окончательно вырезали из нового трейлера "Аквамен и потерянное царство". Об этом пишет Daily Mail.

Херд, которая в первом трейлере картины, опубликованном в сентябре 2023 года, снова появилась в образе принцессы Мэри, больше нет в последнем тизере фильма, который выйдет в прокат 20 декабря.

Бывшая жена Джонни Деппа играет дочь царя Нерея, которая может контролировать воду с помощью своего разума и общаться с другими атлантами телепатическим путем. Впоследствии она становится женой Аквамена (Джейсон Момоа). И в новой части история будет посвящена отцовству.

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После скандального развода актрисы с Деппом в сети даже создавали петиции, чтобы ее вырезали из популярной картины.

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Фото: Скриншот

В "Аквамене" также играла Николь Кидман. Первая часть истории вышла в 2018 году.

Джейсон Момоа и Эмбер Херд Fullscreen
Джейсон Момоа и Эмбер Херд
Фото: DiscussingFilm

В июне 2022 года Эмбер Херд проиграла суд Джонни Деппу, которого несколько лет обвиняла в домашнем насилии. Впрочем, присяжные в конце концов стали на сторону голливудского актера, который постепенно возвращается к работе, снявшись в картине "Жанна Дюбарри".

Новый трейлер "Аквамена"

Напомним, кто поспособствовал тому, чтобы Эмбер Херд снова взяли на роль в "Аквамене".

Также Фокус писал о другой картине Эмбер Херд, в которой она сыграла главную роль.