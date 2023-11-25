Топ-5 трендовых шарфов на зиму 2023-24

Зима — это именно тот сезон, когда любой образ можно идеально дополнить шарфом. Кроме того, что это выглядит очень стильно, это еще и очень тепло и удобно.

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Последний месяц ноября уже подбегает к концу, а это значит, что зима и морозы уже близко. Украинцы уже успели увидеть и почувствовать первый снег и морозную погоду. Поэтому самое время заняться утеплением своего гардероба.

Фокус подготовил для вас подборку стильных и трендовый вариантов шарфов, которые будут актуальны зимой 2023-24 года.

Капор Фото: Инстаграм katy_soho

Капор

Капор — это женский головной убор, который прикрывает также и шею. Он чем-то напоминает принцип балаклавы, но более просторный. Капор — это большим образом имитация капюшона, его спокойно можно сбросить с головы и он станет просто дополнением к образу.

Как показывает практика, этот головной убор, который прикрывает и шею, идеально сочетается как с пуховиками, так и с пальто.

Кстати, под капор прекрасно подходят солнцезащитные очки, что в солнечную зимнюю погоду, прекрасно защищают глаза от неприятных солнечных лучей света.

палантин Фото: Сайт 25 union

Палантин

Палантин — прямоугольный шарф средней длины. Этот аксессуар в ярких цветах, например, синем, красном, желтом, голубом или зеленом, идеально подчеркивают любую зимнюю одежду. Важно, что этот шарф можно просто накинуть на плечи, или легко один раз обмотать за шею.

бактус Фото: Сайт talvi-ukraine.com

Бактус

Бактус — это шарф треугольной формы, который идеально подходит тем, кто не любит шарфы. Обычно его шьют из приятных к телу тканей и он выглядит больше как дополнительный воротник. Носить можно его как под куртку или пуховик, так и сверху.

Шарфы из шерсти Фото: Сайт sharf.ua

Шарфы из шерсти

Шерстяные шарфы всегда были классическим и беспроигрышным вариантом на любой сезон. Они выглядят дорого, стильно и являются одними из самых теплых вариантов. Дизайнеры предлагают подбирать акцентные однотонные цвета, если например, вы имеете черную, серую или белую куртку. Если же вы любите яркие цвета верхней одежды, тогда стоит уделить особое внимание подбору цвета шарфа, чтобы вы не выглядели слишком агрессивно. В этом сезоне стилисты рекомендуют обратить внимание на теплый коричневый цвет. Он выглядит изысканно, стильно и дополняет любой образ.

Кашемировые шарфы Фото: Сайт sharf.ua

Кашемировые шарфы

Это беспроигрышный варианты зимы-лето. Конечно в более холодную погоду кашемировый шарф будет больше аксессуаром чем одеждой, которая согреет. Но именно кашемировые шарфы всегда удачно сочетаются с любыми образами.

Напомним, топ модных пальто на зиму 2023, которые обязательно должны быть в вашем гардеробе.