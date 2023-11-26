Топ-5 трендових шарфів на зиму 2023-24

Зима — це саме той сезон, коли будь-який образ можна ідеально доповнити шарфом. Крім того, що це виглядає дуже стильно, це ще й дуже тепло і зручно.

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Останній місяць листопада вже підбігає кінцю, а це значить, що зима та морози вже близько. Українці вже встигли побачити та відчути перший сніг та морозну погоду. Тому саме час зайнятися утепленням свого гардеробу.

Фокус підготував для вас підбірку стильних та трендовий варіантів шарфів, які будуть актуальні зимою 2023-24 року.

Капор Фото: Інстаграм katy_soho

Капор

Капор — це жіночий головний убір, який прикриває також і шию. Він чимось нагадує принцип балаклави, але більш просторіший. Капор — це більшим чином імітація капюшона, його спокійно можна скинути з голови і він стане просто доповненням до образу.

Як показує практика, цей головний убір, який прикриває і шию ідеально поєднується як з пуховиками, так і з пальто.

Доречі, під Капор чудово підходять сонцезахисні окуляри, що в сонячну зимову погоду, чудово захищають очі від неприємних сонячних променів світла.

Палантин Фото: Сайт 25 union

Палантин

Палантин — прямокутний шарф середньої довжини. Цей аксесуар в яскравих кольорах, наприклад, синьому, червоному, жовтому, блакитному чи зеленому, ідеально підкреслюють будь-який зимовий одяг. Важливо, що цей шарф можна просто накинути на плечі, чи легко один раз обмотати за шию.

Бактус Фото: Сайт talvi-ukraine.com

Бактус

Бактус — це шарф трикутної форми, який ідеально підходить тим, хто не любить шарфи. Зазвичай його шиють з приємних до тіла тканин і він виглядає більше як додатковий воротник. Носити можна його як під куртку чи пуховик, так і зверху.

Шарфи із шерсті Фото: Сайт sharf.ua

Шарфи із шерсті

Шерстяні шарфи завжди були класичним та безпрограшним варіантом на будь-який сезон. Вони виглядають дорого, стильно і є одними з найтепліших варіантів. Дизайнери пропонують підбирати акцентні однотонні кольори, якщо наприклад, ви маєте чорну, сіру чи білу куртку. Якщо ж ви полюбляєте яскраві кольори верхнього одягу, тоді варто приділити особливу увагу підбору кольору шарфа, щоб ви не виглядали занадто агресивно. У цьому сезоні стилісти рекомендують звернути увагу на теплий коричневий колір. Він виглядає вишукано, стильно та доповнює будь-який образ.

Кашемірові шарфи Фото: Сайт sharf.ua

Кашемірові шарфи

Це безпрограшний варіанти зими-літо. Звісно в більш холодну погоду кашеміровий шарф буде більше аксесуаром ніж одягом, який зігріє. Але саме кашемірові шарфи завжди вдало поєднуються з будь-якими образами.

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