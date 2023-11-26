Надежда Мейхер и Дзидзьо сыграли в драммедии "Дон Жуан из Жашкова": трейлер картины (видео)

Фильм был снят до большой войны с РФ. Его премьера намечена на 4 января 2024 года.

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Вышел официальный трейлер драммедии "Дон Жуан из Жашкова", в котором сыграли Надежда Мейхер, Дзидзьо, Антонина Хижняк и другие популярные украинские актеры. Ролик опубликовала компания B&H Film Distribution в YouTube.

Картина была создана компаниями Kristi Films и Ukrainian Producers Hub, а съемки проходили до полномасштабного российского вторжения. Украинские зрители смогут посмотреть фильм с января 2024 года.

Также съемки "Дон Жуана из Жашкова" проходили при поддержке Государственного агентства Украины по кино, дистрибьютор — B&H Film Distribution Company.

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Режиссером фильма стал Виктор Буток.

Главную роль в драммедии по одноименной пьесе Оксаны Гриценко сыграл Вячеслав Бабенков, известный по сериалу "Кофе с кардамоном" и фильму ужасов "Пока мы спим". В картине также появятся Дзидзьо (Михаил Хома), Надежда Мейхер, Антонина Хижняк, Роман Ясиновский, Олег Карпенко, Роб Фельдман и другие.

По сюжету Женя Горобчик (Вячеслав Бабенков) является столичным фотографом родом из Жашкова. Он очень популярен среди женщин, но внезапно обретает новую любовь, имея жену и сына на тот момент.

Трейлер драммедии "Дон Жуан из Жашкова"

Напомним, Эмбер Херд вырезали из нового трейлера "Аквамена".

Также Фокус писал о первом трейлере фильма "Мадам паутина".