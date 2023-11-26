Надія Мейхер та Дзідзьо зіграли в драмедії "Дон Жуан із Жашкова": трейлер картини (відео)

Фільм зняли до великої війни з РФ. Його премʼєра запланована на 4 січня 2024 року.

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Вийшов офіційний трейлер драмедії "Дон Жуан із Жашкова", у якому зіграли Надія Мейхер, Дзідзьо, Антоніна Хижняк та інші популярні українські актори. Ролик опублікувала компанія B&H Film Distribution в YouTube.

Картину створили компанії Kristi Films та Ukrainian Producers Hub, а зйомки відбувалися до повномасштабного російського вторгнення. Українські глядачі зможуть переглянути фільм із січня 2024 року.

Також зйомки "Дон Жуана із Жашкова" відбувалися за підтримки Державного агентства України з питань кіно, дистриб’ютор — B&H Film Distribution Company.

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Режисером фільму став Віктор Буток.

Головну роль у драмедії за однойменною п’єсою Оксани Гриценко зіграв В’ячеслав Бабенков, відомий за серіалом "Кава з кардамоном" та фільмом жахів "Поки ми спимо". У картині також зʼявляться Дзідзьо (Михайло Хома), Надія Мейхер, Антоніна Хижняк, Роман Ясиновський, Олег Карпенко, Роб Фельдман тощо.

За сюжетом, Женя Горобчик (Вʼячеслав Бабенков) є столичним фотографом родом із Жашкова. Він дуже популярний серед жінок, але раптово знаходить нове кохання, маючи дружину і сина на той момент.

Трейлер драмедії "Дон Жуан із Жашкова"

Нагадаємо, Ембер Герд вирізали з нового трейлера "Аквамена".

Також Фокус писав про перший трейлер фільму "Мадам павутина".