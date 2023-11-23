Актрису Саливанчук вместе с 3-летним сыном среди ночи срочно госпитализировали в больницу

У мальчика поднялась максимально критическая температура, резко ухудшилось самочувствие.

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Украинская актриса Анна Саливанчук вместе с 3-летним сыном попала в больницу с высокой температурой и признаками скарлатины. Об этом звезда театра и кино сообщила на своей странице в инстаграме.

Еще вчера, 22 ноября, Анна отвела сына в больницу на осмотр, где им сообщили, что у мальчика подозрение на скарлатину. Мальчику прописали антибиотики и отправили домой.

"Сейчас больницы заполнены детьми, у всех те же симптомы. Высокая температура и боль в горле. Общие признаки скарлатины. Тошнота и рвота, увеличение миндалин с образованием налета и гнойников, покраснение горла, язык малинового цвета с набухшими, выпуклыми сосками, высокая температура, высыпания. У нас весь пакет, кроме первого, и еще опухли пальцы. И очень крутит живот. И самое страшное, если температура не будет сбиваться, то нас госпитализируют и не в нашу больницу, а только в инфекционное отделение", — еще днем написала Саливанчук.

Анна Саливанчук среди ночи оказалась в больнице с 3-летним сыном Фото: Инстаграм salivanchuk.anna

Уже впоследствии актриса сообщила, что диагноз у 3-летнего Никиты подтвердился. Поскольку актриса также испытывает боль в горле и имеет воспаленное горло, то врачи также назначили антибиотики и для нее.

Уже через несколько часов Саливанчук сообщила, что сыну стало хуже и они вызвали скорую.

"После 39,6 я сбила на 37,5 и через 3 часа снова 39,6. Высыпания пошли по всему телу, началась рвота и опух палец", — написала актриса.

Она также отметила, что их с сыном все-таки госпитализировали в больницу, где температуру малышу сбили до 38,3.

"Я читала, что бывает всякое, анализы очень плохие, лейкоциты 28, СОЕ 15, но они такого не встречали и не понимают, чего такая резкая сыпь и чего опухла рука. Пока врачи не знают, что делать", — рассказала ночью актриса.

Уже сегодня Анна вышла на связь и рассказала, что ночь в больнице была очень сложной. Их с сыном разместили в одноместной палате, где лишь одна маленькая кровать, кроме того, что вдвоем на ней спать неудобно, так еще и малыша всю ночь беспокоили симптомы.

"Доброе утро, до 4 утра был ужас, он плакал, крутился, его трясло, горло все в гное, болит и ничего не сделаешь. Он просто руками разорвать хочет его, а под утро как-то заснул", — написала Анна.

Она также отметила, что сегодня их с сыном ждут дополнительные обследования.

Напомним, соучредителя Apple Стива Возняка госпитализировали в Мексике.