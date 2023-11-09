"Чувствует себя странно": сооснователя Apple Стива Возняка госпитализировали в Мексике, — СМИ

В иностранных медиа отмечают, что люди из команды Возняка вылетели на частном самолете на место происшествия, чтобы проверить состояние бизнесмена.

Related video

Сооснователя американской компании Apple Стива Возняка госпитализировали в Мехико из-за возможного инсульта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мексиканские СМИ.

В среду 73-летний технический предприниматель должен был принять участие во Всемирном бизнес-форуме в районе столицы Мексики Санта-Фе, однако его пришлось перевезти в больницу для экстренного исследования МРТ.

Жена настояла на госпитализации

В издании отмечают, что Возняк закончил свою речь, но позже сказал жене, что "чувствует себя странно". Она настаивала на визите в больницу.

Предполагают, что у него случился ишемический инсульт, когда кровяные сгустки или другие частицы блокируют кровеносные сосуды, питающие мозг.

Как сообщает отчет TMZ, сооснователь Apple мог страдать от головокружения.

Кроме того, там отметили, что люди из команды Возняка вылетели частным самолетом на место происшествия, чтобы проверить состояние бизнесмена и выяснить, нужно ли его перевозить в США для дальнейшего лечения.

Что известно о Стиве Возняке

В 1976 году Возняк вместе со своим коллегой Стивом Джобсом основали молодую компанию Apple Computer. Джобс, известный инвестор, впоследствии возглавил эту компанию в качестве генерального директора.

Их бизнес стал "пионером компьютерных технологий" и самой дорогой компанией в мире. Признание им принесли как дизайн, так и функциональность широкого спектра электроники, в частности ноутбуков и мобильных телефонов iPhone.

Украинские корни Возняка

Стив Возняк дает прямой ответ на вопрос об этническом происхождении своих родителей, он отмечает, что семья матери происходит из Германии, а семья отца из Польши, или из другой соседней страны.

"Я всегда знал, что моя фамилия — украинская. Всю свою жизнь я хотел приехать в Украину. Я в некоторой степени желал бы быть украинцем. Эти люди кажутся наиболее похожими на американцев, как я сам, из всех других европейцев", — говорит бизнесмен.

Напомним, в пресс-службе полиции Закарпатской области сообщили, что утром 7 ноября в селе Яноши легковушка Audi сбила 21-летнего пограничника на блокпосту.

Напомним, 7 ноября стало известно, что на блокпосту в Киеве легковушка наехала на сотрудницу пограничной службы, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила травмы, ее доставили в госпиталь.