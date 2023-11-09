"Почувається дивно": співзасновника Apple Стіва Возняка госпіталізували у Мексиці, — ЗМІ

В іноземних медіа зазначають, що люди з команди Возняка вилетіли приватним літаком на місце події, аби перевірити стан бізнесмена.

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Співзасновника американської компанії Apple Стіва Возняка госпіталізували в Мехіко через можливий інсульт. Про це повідомляє Reuters з посиланням на мексиканські ЗМІ.

В середу 73-річний технічний підприємець мав взяти участь у Всесвітньому бізнес-форумі в районі столиці Мексики Санта-Фе, однак його довелося перевезти до лікарні для екстреного дослідження МРТ.

Дружина наполягла на госпіталізації

У виданні зазначають, що Возняк закінчив свою промову, але пізніше сказав дружині, що "почувається дивно". Вона наполягала на візиті до лікарні.

Припускають, що у нього стався ішемічний інсульт, коли кровʼяні згустки або інші частинки блокують кровоносні судини, що живлять мозок.

Як повідомляє звіт TMZ, співзасновник Apple міг страждати від запаморочення.

Окрім того, там зазначили, що люди з команди Возняка вилетіли приватним літаком на місце події, аби перевірити стан бізнесмена і з'ясувати, чи потрібно його перевозити в США для подальшого лікування.

Що відомо про Стіва Возняка

У 1976 році Возняк разом із своїм колегою Стівом Джобсом заснували молоду компанію Apple Computer. Джобс, відомий інвестор, згодом очолив цю компанію як генеральний директор.

Їхній бізнес став "піонером компʼютерних технологій" та найдорожчою компанією у світі. Визнання їм принесли як дизайн, так і функціональність широкого спектру електроніки, зокрема ноутбуків та мобільних телефонів iPhone.

Українське коріння Возняка

Стів Возняк дає пряму відповідь на питання про етнічне походження своїх батьків, він зазначає, що родина матері походить із Німеччини, а родина батька з Польщі, або з іншої сусідньої країни.

"Я завжди знав, що моє прізвище — українське. Все своє життя я хотів приїхати до України. Я деякою мірою бажав би бути українцем. Ці люди здаються найбільш подібними до американців, як я сам, з усіх інших європейців", — каже бізнесмен.

Нагадаємо, у пресслужбі поліції Закарпатської області повідомили, що вранці 7 листопада у селі Яноші легковик Audi збив 21-річного прикордонника на блокпосту.

Нагадаємо, 7 листопада стало відомо, що на блокпосту в Києві легковик наїхав на співробітницю прикордонної служби, яка переходила проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом. Жінка отримала травми, її доставили до госпіталю.