Привлечение богатства: зачем в четверг пьют кофе с корицей
Существует множество ритуалов для привлечения денег и финансового благополучия. Один из них, очень популярный сейчас, — кофе с корицей по четвергам.
Энергопрактик и эзотерик Александра Семенчук рассказала, почему нужно пить кофе с корицей именно в четверг и как это может повлиять на финансовое положение.
Почему нужно пить кофе с корицей в четверг?
В многих эзотерических учениях каждый день недели ассоциируется с определенной энергией. Четверг, например, связывается с планетой Юпитер и считается днем расширения, роста и финансового благополучия. Корица же воплощает огненную стихию и ассоциируется с Фениксом, который, по легенде, возрождается из пламени. Мифическая птица является символом удачи и счастья. Вместе они создают сочетание, способствующее привлечению позитивной энергии в этот день, а также открытие денежных потоков.
Как приготовить счастливый напиток?
Существуют разные способы приготовления напитка, которые приносит удачу по четвергам.
1) Добавление корицы в кофемашины или кофеварку:
- Поместите корицу вместе с кофейным молотым зерном или кофейным порошком.
- Приготовьте кофе, следуя обычному процессу вашей кофемашины или кофеварки.
2) Использование корицы при заваривании:
- Добавьте корицу в кофейный фильтр или кофейник вместе с кофейным порошком.
- Заваривайте кофе, следуя вашему обычному методу заваривания.
3) Приготовление кофейного сиропа с корицей:
- Вскипятите равные части воды и сахара в кастрюле.
- Добавьте палочку корицы и дайте сиропу настояться.
- Добавьте этот сироп с корицы в ваш приготовленный кофе по вкусу.
4) Посыпка корицей:
- Приготовьте свой обычный кофе.
- Посыпьте немного молотой корицей поверх кофейной порции или добавьте корицу в вашу чашку при подаче.
5) Добавление корицы в кофейный поршень:
- Положите корицу в кофейный поршень или в мешочек для чая.
- Поместите его в кофеварку или заваривайте кофе.
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