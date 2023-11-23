Привлечение богатства: зачем в четверг пьют кофе с корицей

Существует множество ритуалов для привлечения денег и финансового благополучия. Один из них, очень популярный сейчас, — кофе с корицей по четвергам.

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Энергопрактик и эзотерик Александра Семенчук рассказала, почему нужно пить кофе с корицей именно в четверг и как это может повлиять на финансовое положение.

Почему нужно пить кофе с корицей в четверг?

В многих эзотерических учениях каждый день недели ассоциируется с определенной энергией. Четверг, например, связывается с планетой Юпитер и считается днем расширения, роста и финансового благополучия. Корица же воплощает огненную стихию и ассоциируется с Фениксом, который, по легенде, возрождается из пламени. Мифическая птица является символом удачи и счастья. Вместе они создают сочетание, способствующее привлечению позитивной энергии в этот день, а также открытие денежных потоков.

Как приготовить счастливый напиток?

Существуют разные способы приготовления напитка, которые приносит удачу по четвергам.

1) Добавление корицы в кофемашины или кофеварку:

Поместите корицу вместе с кофейным молотым зерном или кофейным порошком.

Приготовьте кофе, следуя обычному процессу вашей кофемашины или кофеварки.

2) Использование корицы при заваривании:

Добавьте корицу в кофейный фильтр или кофейник вместе с кофейным порошком.

Заваривайте кофе, следуя вашему обычному методу заваривания.

3) Приготовление кофейного сиропа с корицей:

Вскипятите равные части воды и сахара в кастрюле.

Добавьте палочку корицы и дайте сиропу настояться.

Добавьте этот сироп с корицы в ваш приготовленный кофе по вкусу.

4) Посыпка корицей:

Приготовьте свой обычный кофе.

Посыпьте немного молотой корицей поверх кофейной порции или добавьте корицу в вашу чашку при подаче.

5) Добавление корицы в кофейный поршень:

Положите корицу в кофейный поршень или в мешочек для чая.

Поместите его в кофеварку или заваривайте кофе.

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