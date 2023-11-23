Залучення багатства: навіщо в четвер п'ють каву з корицею
Існує безліч ритуалів для залучення грошей і фінансового благополуччя. Один із них, дуже популярний зараз, — кава з корицею щочетверга.
Енергопрактикиня та езотерикиня Олександра Семенчук розповіла, чому потрібно пити каву з корицею саме в четвер і як це може вплинути на фінансове становище.
Чому потрібно пити каву з корицею в четвер?
У багатьох езотеричних вченнях кожен день тижня асоціюється з певною енергією. Четвер, наприклад, пов'язується з планетою Юпітер і вважається днем розширення, зростання і фінансового благополуччя. Кориця ж втілює вогняну стихію й асоціюється з Феніксом, який, за легендою, відроджується з полум'я. Міфічний птах є символом удачі та щастя. Разом вони створюють поєднання, що сприяє залученню позитивної енергії в цей день, а також відкриттю грошових потоків.
Як приготувати щасливий напій?
Існують різні способи приготування напою, який приносить удачу по четвергах.
1) Додавання кориці в кавомашини або кавоварку:
- Помістіть корицю разом із кавовим меленим зерном або кавовим порошком.
- Приготуйте каву, дотримуючись звичайного процесу вашої кавомашини або кавоварки.
2) Використання кориці при заварюванні:
- Додайте корицю в кавовий фільтр або кавник разом із кавовим порошком.
- Заварюйте каву, дотримуючись вашого звичайного методу заварювання.
3) Приготування кавового сиропу з корицею:
- Закип'ятіть рівні частини води та цукру в каструлі.
- Додайте паличку кориці та дайте сиропу настоятися.
- Додайте цей сироп з кориці у вашу приготовану каву за смаком.
4) Посипання корицею:
- Приготуйте свою звичайну каву.
- Посипте трохи меленої кориці поверх кавової порції або додайте корицю у вашу чашку під час подачі.
5) Додавання кориці в кавовий поршень:
- Покладіть корицю в кавовий поршень або в мішечок для чаю.
- Помістіть його в кавоварку або заварюйте каву.
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