Диетологи назвали 3 способа, как не поправиться во время новогодних праздников

Эксперты в области здравоохранения рассказали о трех простых способах, которые помогут избежать прибавки в весе во время рождественских и новогодних праздников.

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Зима — время праздников и, конечно же, вкусных блюд и сладостей. От роскошных застолий до соблазнительных угощений — праздничный сезон славится своими кулинарными изысками. Однако радость новогодних праздников не обязательно должна сопровождаться нежелательным побочным эффектом в виде лишнего веса. Благодаря осознанному выбору и сбалансированному подходу к питанию можно насладиться вкусной едой без ущерба для здоровья и фигуры. Об этом пишет She Finds.

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Личный тренер и диетолог Джесси Федер рассказал о трех способах минимизировать набор веса "на каникулах", чтобы праздники не нанесли серьезный ущерб вашей фигуре. Федер рассказал, что контроль порций, отказ от употребления всех блюд на столе и составление сбалансированной тарелки могут помочь вам пережить это время с минимальным "плюсом" на весах.

Контроль порций

Фото: Freepik

Контроль порций во время зимних праздников может стать ключевой стратегией поддержания здорового веса. Из-за обилия вкусных и зачастую калорийных праздничных блюд легко переесть, что может привести к увеличению веса. Сознательно контролируя размеры порций, вы по-прежнему сможете наслаждаться любимыми угощениями без ущерба для здоровья.

"Контроль порций очень важен, чтобы избежать набора веса в праздники. Во время праздников часто едят большие порции и это добавляет гораздо больше калорий, чем вы думаете, даже если вы выбираете здоровую пищу. Постарайтесь прекратить есть, как только почувствуете сытость и не переполняйте тарелку. Это поможет контролировать количество калорий, которые вы потребляете во время праздников, и предотвратит увеличение веса", — говорит Федер.

Умеренное потребление напитков

Фото: Freepik

Очень легко выпить большое количество калорий в жидкой форме. Поэтому умеренное употребление различных напитков — разумный подход для тех, кто заботится о контроле веса во время праздников. Многие праздничные напитки содержат много сахара и калорий, которые могут быстро накапливаться. Выбор меньших порций или поиск низкокалорийных альтернатив может помочь людям насладиться сезонными напитками без риска перебрать суточную калорийность.

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"Напитки, такие как праздничный кофе, различные коктейли очень соблазнительны. Старайтесь употреблять их в умеренных количествах, поскольку они часто содержат добавленный сахар и жиры. Очень легко выпить несколько праздничных напитков, не осознавая этого. Но в результате это действительно может привести к увеличению калорийности. Употребляя их в умеренных количествах, вы сможете избежать увеличения веса", — заявляет Федер.

Сбалансированная тарелка

Фото: Getty Images

Создание сбалансированной тарелки во время праздников — разумная стратегия для тех, кто стремится контролировать свой вес. Отдавая предпочтение продуктам, богатыми питательными веществами, таким как нежирные белки, разноцветные овощи и цельнозерновые продукты, вы сможете получить сытную и полноценную еду. Такой подход не только обеспечивает необходимые витамины и минералы, но также способствует ощущению сытости, уменьшая искушение переедать менее питательными блюдами.

"Составление сбалансированной тарелки в праздничные дни поможет вам избежать увеличения веса. Убедитесь, что половина вашей тарелки наполнена белком, четверть — овощами или фруктами, а четверть — углеводами. Не перегружайте организм углеводами, это может привести к увеличению потребления калорий и, соответственно, веса", — говорит Федер.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.