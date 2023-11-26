Какой обряд нужно провести в последний день осени, чтобы избавиться от проблем и привлечь внимание денег

Related video

Уже через неделю наступит последний день осени. 30 ноября — это тот день, когда вы можете заманить в свою жизнь положительные изменения. Для этого нужно воспользоваться древними обрядами, которые делали наши предки, чтобы улучшить достаток и избавиться от проблем.

Предлагаем вам провести обряд, который считаются эффективными для избавления от проблем и невзгод. Его стоит провести в последний день осени.

Так, 30 ноября после захода солнца нужно набрать воды в глубокий сосуд и пойти с ним на улицу. Обязательно выберите место, чтобы вас никто не видел и произнесите слова:

"Осень отступает, мой тяжелый груз проблем с собой забирает. Воду выливаю, проблемы свои за порогом оставляю. Пусть будет так, как я скажу".

Далее воду вылейте под дерево, а сосуд закопайте в месте, где редко ходите.

После лучше лечь спать и ни с кем не общаться. Если уж случилось, что с вами завели диалог, кто-то из членов семьи, тогда не стоит вести разговоры на негативные темы, ведь проблемы начнут сыпаться еще больше.

На богатство: какой обряд провести в последний день ноября 2023 года Фото: Инстаграм bali_sense

30 ноября также можно провести обряд на улучшение финансов. Если вы испытываете проблемы с деньгами, тогда попробуйте провести такой обряд: выйдите на улицу, найдите последние опавшие листья, которые остались и заберите с собой. В доме промойте и высушите их и положите в кошелек, карманы верхней одежды, копилку и заначки.

Далее произнесите такие слова: "Сколько листьев на землю опало, столько и денег в моем кошельке будет. Пусть проблемы с деньгами в прошлом останутся, а на смену им придет богатство".

Уже на следующий день достаньте листья и закопайте возле дома. Уже вскоре вы почувствуете улучшение дохода в семье.

Заметим, что данные обряды не побуждают вас к действиям и не считаются действительностью. Любые магические ритуалы, обычаи не являются научно доказанными фактами. Поэтому каждый, кто воспользуется данными ритуалами, полностью берет ответственность за себя. Мы не призываем полагаться только на эти ритуалы.

Напомним, жуткое открытие: древний некрополь найден в самом сердце Парижа.