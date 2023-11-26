Який обряд потрібно провести в останній день осені, щоб позбутися проблем та привернути увагу грошей

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Вже через тиждень настане останній день осені. 30 листопада — це той день, коли ви можете заманити в своє життя позитивні зміни. Для цього потрібно скористатися давніми обрядами, які робили наші пращури, щоб покращити достаток та позбутися проблем.

Пропонуємо вам провести обряд, який вважаються ефективними для позбавлення від проблем та негараздів. Його варто провести в останній день осені.

Так, 30 листопада після заходу сонця потрібно набрати води в глибоку посудину і піти з нею на вулицю. Обовʼязково оберіть місце, щоб вас ніхто не бачив і промовте слова:

"Осінь відступає, мій важкий тягар проблем з собою забирає. Воду виливаю, проблеми свої за порогом залишаю. Нехай буде так, як я скажу".

Далі воду вилийте під дерево, а посудину закопайте в місці, де рідко ходите.

Після краще лягти спати і ні з ким не спілкуватися. Якщо вже сталося, що з вами завели діалог, хтось із членів сім’ї, тоді не варто вести розмови на негативні теми, адже проблеми почнуть сипатися ще більше.

На багатство: який обряд провести в останній день листопада 2023 року Фото: Інстаграм bali_sense

30 листопада також можна провести обряд на покращення фінансів. Якщо ви відчуваєте проблеми з грошима, тоді спробуйте провести такий обряд: вийдіть на вулицю, знайдіть останнє опале листя, що залишилось та заберіть з собою. В будинку промийте та висушіть його і покладіть в гаманець, кишені верхнього одягу, копілку та заначки.

Далі промовте такі слова: "Скільки листя на землю опало, стільки і грошей у моєму гаманці буде. Нехай проблеми з грошима в минулому залишаться, а на зміну їм прийде багатство".

Вже наступного дня дістаньте листя та закопайте біля будинку. Вже незабаром ви відчуєте покращення доходу в родині.

Зауважимо, що дані обряди не спонукають вас до дій та не вважаються дійсністю. Будь-які магічні ритуали, звичаї не є науково доведеними фактами. Тому кожен, хто скористається даними ритуалами, повністю бере відповідальність за себе. Ми не закликаємо покладатися лише на ці ритуали.

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