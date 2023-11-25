25 ноября 2023 года: святого Климента - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также грустить и плакать.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святого Климента. В юности он был язычником, но однажды встретил апостолов Варнаву и Петра, которые рассказали ему об Иисусе Христе и окрестили. Со временем Климент был назначен апостолом Петром Римским епископом.

Также 25 ноября в Украине — День памяти жертв Голодомора.

Что нельзя делать 25 ноября:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

грустить и плакать;

ссориться и скандалить.

Народные поверья и приметы:

вороны низко летают — будут осадки;

сухая погода — к суровой зиме;

утром слышно пение птиц — к потеплению;

идет снег – следующее лето будет влажным.

День ангела празднуют:

Василий, Петр, Виктор, Павел, Иван, Николай, Кузьма, Климент, Григорий, Александр и Ярослав, Клавдия, Мария.

Родились в этот день:

1838 год— Иван Нечуй-Левицкий, украинский писатель.

А также в этот день:

1795 год — юридическая ликвидация Речи Посполитой;

1981 год — Генеральная Ассамблея ООН объявляет этот день Международным днем борьбы за ликвидацию насилия над женщинами;

2018 год — инцидент в Керченском проливе: первый случай военной агрессии России против Украины, который она совершила открыто, под своим государственным флагом.