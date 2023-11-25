25 листопада 2023 року: святого Климента — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також сумувати та плакати.

Related video

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Климента. В юності він був язичником, але одного разу зустрів апостолів Варнаву і Петра, які розповіли йому про Ісуса Христа і охрестили. Згодом Климент був призначений апостолом Петром Римським єпископом.

Також 25 листопада 2023 року — День памʼяті жертв Голодомору.

Що не можна робити 25 листопада:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

сумувати та плакати;

сваритися і скандалити.

Народні повір'я та прикмети:

ворони низько літають — будуть опади;

суха погода — до суворої зими;

вранці чути спів птахів — до потепління;

іде сніг — наступне літо буде вологим.

День ангела святкують:

Василь, Петро, Віктор, Павло, Іван, Микола, Кузьма, Климент, Григорій, Олександр і Ярослав, Клавдія, Марія.

Народилися в цей день:

1838 рік — Іван Нечуй-Левицький, український письменник.

А також у цей день:

1795 рік — юридична ліквідація Речі Посполитої;

1981 рік — Генеральна Асамблея ООН оголошує цей день Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства над жінками;

2018 рік — інцидент у Керченській протоці: перший випадок військової агресії Росії проти України, який вона вчинила відкрито, під своїм державним прапором.