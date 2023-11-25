25 листопада 2023 року: святого Климента — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також сумувати та плакати.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Климента. В юності він був язичником, але одного разу зустрів апостолів Варнаву і Петра, які розповіли йому про Ісуса Христа і охрестили. Згодом Климент був призначений апостолом Петром Римським єпископом.
Також 25 листопада 2023 року — День памʼяті жертв Голодомору.
Що не можна робити 25 листопада:
- їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;
- сумувати та плакати;
- сваритися і скандалити.
Народні повір'я та прикмети:
- ворони низько літають — будуть опади;
- суха погода — до суворої зими;
- вранці чути спів птахів — до потепління;
- іде сніг — наступне літо буде вологим.
День ангела святкують:
Василь, Петро, Віктор, Павло, Іван, Микола, Кузьма, Климент, Григорій, Олександр і Ярослав, Клавдія, Марія.
Народилися в цей день:
1838 рік — Іван Нечуй-Левицький, український письменник.
А також у цей день:
1795 рік — юридична ліквідація Речі Посполитої;
1981 рік — Генеральна Асамблея ООН оголошує цей день Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства над жінками;
2018 рік — інцидент у Керченській протоці: перший випадок військової агресії Росії проти України, який вона вчинила відкрито, під своїм державним прапором.