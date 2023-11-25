Танцы Кейт Миддлтон стали вирусными в соцсетях

Принцесса Уэльская любит танцевать и теперь все эти милые моменты собрали в одном видео.

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41-летняя принцесса Уэльская путешествовала по миру в рамках различных королевских мероприятий с тех пор, как вышла замуж за принца Уильяма в 2011 году. Такая работа иногда требует небольшого веселья. И Кейт Миддлтон никогда не отказывалась станцевать. Теперь все ее па собрали в одном видео, которое уже стало вирусным. Об этом пишет People.

Новое видео было опубликовано Instagram фан-аккаунтом KateMiddleton_Turkey и распространенное The_Blazing_Royals в TikTok. В нем собрали танцевальные движения принцессы за несколько лет.

Клип игриво начинается с незаметного шага Кейт к королеве Дании Маргрете во время визита в Копенгаген в феврале 2022 года. Кейт осторожно подошла к королеве, чтобы фото получилось лучше. А пользователи TikTok позже окрестили его "танцующая принцесса".

Танцы Кейт Миддлтон

В другом клипе показано, как принцесса Кейт исполняет традиционный танец с местными женщинами в Тувалу во время тура с принцем Уильямом в честь Бриллиантового юбилея королевы Елизаветы в 2012 году.

Также в клипе есть танцы Кейт Миддлтон с медвежонком Паддингтоном, и веселые пляски во время тура по Карибскому морю в честь платинового юбилея королевы Елизаветы в марте 2022 года. Тогда Уильям и Кейт продемонстрировали свои движения во время традиционного фестиваля Гарифуна в Белизе.

Танец Кейт Миддлтон с Паддингтоном

После одна местная женщина сказала, что они отлично сплясали.

"Они замечательная пара, и мы бы хотели, чтобы они приезжали в любое время со своими детьми Шарлоттой, Джорджем и Луи", — сказала тогда журналистам Лаура Качо, которая помогла организовать визит.

"Они действительно умеют танцевать. Мне даже не нужно было их учить. Они были очень хороши", — похвалила Лаура принца и принцессу Уэльских.

Наверняка пара танцует и со своими детьми. На протяжении многих лет Уильям и Кейт несколько раз упоминала о любви своей единственной дочери к танцам.

Кейт Миддлтон любит балет

Разговаривая с семилетней Эмили Мэй Катто во время одного официального визита, Кейт спросила девочку, чем она любит заниматься. Когда Эмили ответила, что ей нравится танцевать, Кейт сказала ей, что и Шарлотте это нравится.

"Моя дочь Шарлотта любит танцевать. Она любит балет и чечетку", — сказала тогда принцесса Кейт.

Принцесса Шарлотта недавно продемонстрировала свои танцевальные движения на коронационном концерте в мае. Шарлотта не смогла усидеть на месте, когда Лайонел Ричи исполнял свой хит "All Night Long" со сцены, установленной на территории Виндзорского замка.

Маленькая принцесса также брала частные уроки балета в танцевальной школе, а Кейт часто брала ее в театр.

Принцесса Шарлотта тоже не единственная танцовщица в семье. Ее брат Джордж посещал уроки балета в рамках учебной программы школы Thomas's Battersea, где уроки сопровождались живым пианистом.

"Джордж тоже занимается танцами, ему это нравится", — сказал принц Уильям в 2018 году.

Сейчас Джордж, Луи Шарлотта посещают школу Ламбрук, где есть танцевальная студия.

Дети принца и принцессы Уэльских, возможно, унаследовали любовь к танцам от своей покойной бабушки, принцессы Дианы.

Танец принцессы Дианы и Джона Траволты Фото: Getty Images

"Моя мама всегда танцевала, она любила танцевать", — вспоминал принц Уильям.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон рассказала о своих планах на Рождество. Вероятно она снова исполнит партию на фортепиано, аккомпанируя хору.