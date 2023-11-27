Бекхэм сообщил о потере легендарного английского футболиста и тренера

Бекхэм показал архивное фото, где ему всего лишь 9 лет

Related video

В возрасте 80 лет скончался легендарный английский футболист и тренер Терри Вэнэйблз. Об этом у себя на странице в инстаграм сообщил Дэвид Бекхэм.

"Так грустно слышать новость о том, что Терри Уэнаблз умер, я встретил Терри в Барселоне, во время тренировки в Тоттенхэме в возрасте 9 лет... Он был одним из наших величайших менеджеров Англии и любил игроков и болельщиков", — написал Бекхэм.

Умер Терри 25 ноября у себя дома. Что именно стало причиной смерти не известно, но как сообщили родные тренера, он длительное время болел.

Известно, что Терри вместе с футбольной командой Челси стал обладателем Кубка английской лиги в 1964-65 годов. Уже будучи тренером команды "Барселона" они победили Чемпионат Испании (1984-85 годы).

В 1985 году Терри присвоили звание тренер года по версии World Soccer.

Напомним, 49-летняя британская певица и дизайнер, по совместительству жена звездного футболиста Дэвида Бекхэма, Виктория умело монетизировала забавный момент из документального четырехсерийного сериала о ее муже под названием "Бекхэм".