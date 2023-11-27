Бекхем повідомив про втрату легендарного англійського футболіста і тренера

Бекхем показав архівне фото, де йому всього 9 років.

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У віці 80 років помер легендарний англійський футболіст і тренер Террі Венейблз. Про це у себе на сторінці в інстаграмі повідомив Девід Бекхем.

"Так сумно чути новину про те, що Террі Венаблз помер, я зустрів Террі в Барселоні, під час тренування в "Тоттенхемі" у віці 9 років... Він був одним із наших найбільших менеджерів Англії та любив гравців і вболівальників", — написав Бекхем.

Помер Террі 25 листопада у себе вдома. Що саме стало причиною смерті, невідомо, але, як повідомили рідні тренера, він тривалий час хворів.

Відомо, що Террі разом із футбольною командою "Челсі" став володарем Кубка англійської ліги 1964-65 років. Уже будучи тренером команди "Барселона", він і команда перемогли у Чемпіонаті Іспанії (1984-85 роки).

У 1985 році Террі присвоїли звання тренер року за версією World Soccer.

Нагадаємо, 49-річна британська співачка й дизайнерка, за сумісництвом дружина зіркового футболіста Девіда Бекхема Вікторія вміло монетизувала кумедний момент із документального чотирисерійного серіалу про її чоловіка під назвою "Бекхем".