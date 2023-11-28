Месяц без зеркала. Как редактор Vogue поставила на себе ээсперимент

Месяц без зеркала заставили девушку по другому относиться к своему внешнему виду и к тому, во что она одета.

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Писательница и редактор из Бруклина Элиза Дюме рассказала о жизни без зеркал в течение месяца, которая затем повлияла на ее философию в отношении одежды. Девушка написала философские размышления специально для Vogue.

Элиза рассказала, что в октябре этого года она оказалась во Франции, в то время когда ее коллеги все были в Париже на Неделе моды, она приземлилась в двух часах к востоку в регионе Эльзас, на небольшом участке природного виноградника. Там девушка пробыла около месяца.

Элиза вместе с волонтерами прессовали, сортировали и топтали ягоды, это в обмен на жилье, еду и, конечно, это большой опыт.

Это своего рода сельскохозяйственный летний лагерь для взрослых, которые увлекаются вином, отметила девушка.

"В моем общежитии для взрослых, которое я делила с сомелье, просто так случилось, что в предназначенной для меня комнате не было зеркала, как и в нашей общей уборной. Впервые во взрослой жизни я провела почти месяц на то, чтобы одеваться, не имея уверенности в своем собственном отражении",- начала свой рассказ Дюме.

Девушка призналась, учитывая характер работы, ее костюмы были прагматично однообразными: рабочие ботинки Blundstone, носки, леггинсы или шорты из спандекса, свитшот.

"Простота шаблона, однако, я не оставляла желание выбрать правильную комбинацию вещей",- отметила писательница.

Несмотря на однообразие первую неделю девушка утром пыталась выбирать образы из маек, которые у нее были. Она призналась, что привыкла примерять все вещи и подбирать все до деталей прежде чем выйти из дома. Конечно без зеркала девушка распустила волосы и просто собрала их в пучок. Далее она начала подбирать носки под свой образ, которые выглядывали за край ботинок. Это был единственный аксессуар в ее повседневных образах.

"В течение рабочего дня мы надевали и снимали свитера, когда восходило солнце или шел дождь. К полудню все было, почти как нарочно, покрыто грязью и виноградным соком. И, конечно, среди виноградных лоз не было окон метро или витрин, в которых можно было бы увидеть свое отражение. Я капризничала, разглаживала морщины, думала, завязала ли я свитер вокруг талии, чтобы поддерживать правильный силуэт. Я почти постоянно собирала заусенцы на своих шортах — единственный элемент ухода, который я могла разумно взять на себя. Я смотрела на свои колени, запачканные землей, между ними стояло ведро с горящим Пино Гри, и представляла девушек, которых я знала, которые смотрели на сумочки, мини-юбки, кожаные сапоги с квадратным носом, муки недели моды", — рассказала о первом дне Элиза Дюме.

Однако уже к концу недели девушка проще начала относиться к своему стилю и образам.

"Я снова поверила в свою одежду: майки в рубчик, винтажные футболки, носки, которые я выбрала. Каждый из них действительно выполнял свою важнейшую роль: менял мой вид", — уточнила писательница.

Уже на второй неделе у девушки исчезло желание менять или поправлять что-то в своем виде. Она перестала думать о ранее привычных вещах, подобраны ли волосы, нанесла ли солнцезащитный крем и тому подобное.

Элиза Дюме начала привыкать к ежедневной работе, которая до этого казалась сложной. Начало возникать желание общаться с другими людьми, узнавать о них что-то новое и уже каждый новый день из рабочего превратился в нечто более романтичное и поэтичное.

"Поэтому неудивительно, когда я скажу вам, что никогда не чувствовала себя красивее — или, возможно, эта красота, как существительное, приобрела совсем другую текстуру. Было ощущение, будто растешь и молодеешь", — добавила писательница.

В конце les vendages (французский означает сбор вина), когда виноград был отжат и собран полностью, она попрощалась с другими волонтерами и уехала в отель в Париже.

"Когда до моего вылета домой оставалось два дня, столичная жизнь казалась одновременно вопиюще нормальной и совершенно невозможной. Впервые за несколько недель я купалась дольше шести минут и чувствовала себя чище, чем когда-либо в жизни.

Затем, по традиции, я начала одеваться, вскружила голову от волнения от перспективы непрактичной обуви. Я была одета в черные брюки, к которым я не прикасалась все это время и они лежали на дне моего чемодана, укороченный свитер, многослойные бусы, пенни-лоферы, ребристые носки. Я сменила свитер на трикотажную майку без рукавов, потом на мужской пиджак, а потом снова на свитер, потому что с помощью зеркала, можно было оценить варианты, рассчитать лучший сценарий", — рассказала писательница.

В результатов она была очень разочарована, что быстро вернулась к предыдущей версии себя, этой конкретной презентации. Однако по возвращении домой все вернулось на свои места.

"Теперь, спустя несколько недель, я с сожалением сообщаю вам, что я не переехала во Францию и не разбила зеркала в своей квартире. Я бы солгала, если бы сказала, что я космически изменилась. Дома я все еще наслаждаюсь четвертой, пятой, даже шестой итерациями подборок одежды, созерцанием своей работы, перемещением во внешнем мире, мерцанием по стеклянной поверхности витрины. Однако исчезла вера в то, что я живу в себе наиболее полно, когда мое неухоженное внутреннее тело подчеркивается где-то в моем отражении. Или, возможно, что мое зеркальное отражение должно подтвердить какую-то существенную истину о моем характере — что такие вещи, как взвешенность, усилия, даже красота, можно надежно проверить в железной раме окна метро", — резюмировала писательница.

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