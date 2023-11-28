Місяць без дзеркала. Як редактор Vogue поставила на собі еесперимент

Місяць без дзеркала змусили дівчину по іншому ставитися до свого зовнішнього вигляду та до того в що вона одягнена.

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Письменниця та редактор із Брукліна Еліза Дюме розповіла про життя без дзеркал протягом місяця, яке потім вплинуло на її філософію щодо одягання. Дівчина написала філософські роздуми спеціально для Vogue.

Еліза розповіла, що у жовтні цього року вона опинилася у Франції, у той час коли її колеги всі були у Парижі на Тижні мод, вона приземлилась за дві години на схід у регіоні Ельзас, на невеликій ділянці природного вина. Там дівчина пробула близько місяця.

Еліза разом з волонтерами пресували, сортували та топтали фрукти, це в обмін на житло, їжу та, звісно, великий E–Experience.

Це свого роду сільськогосподарський літній табір для дорослих, які захоплюються вином, відзначила дівчина.

"У моєму гуртожитку для дорослих, який суміжний із сомельє, просто так сталося, що у призначеній для мене кімнаті не було дзеркала, як і в нашій спільній вбиральні. Уперше у дорослому житті я витратила майже місяць на те, щоб одягнути себе, не маючи впевненості у своєму власному відображенні",- почала свою розповідь Дюме.

Дівчина зізналась, враховуючи характер роботи, її костюми були прагматично одноманітними: робочі черевики Blundstone, шкарпетки, легінси або шорти зі спандексу, світшот.

"Простота шаблону, однак, я не полишала бажання вибрати правильну комбінацію речей",- відзначила письменниця.

Попри одноманітність перший тиждень дівчина зранку намагалася обирати образи з майок, які в неї були. Вона зізналася, що звикла приміряти всі речі та підбирати все до деталей перш ніж вийти на люди. Звісно без дзерка дівчина розчисала волося і просто зібрала його в пучок. Далі вона почала підбирати шкарпетки під свій образ, які виглядали за край черевиків. Це був єдиний аксесуар в її повсякденних образах.

"Упродовж робочого дня ми одягали та знімали светри, коли сходило сонце чи бризкав дощ. До полудня все було, майже як навмисне, вкрите брудом і виноградним соком. І, звісно, серед виноградних лоз не було вікон метро чи вітрин, у яких можна було б побачити моє відображення. Я вередувала, розгладжувала зморшки, думала, чи зав’язала я светр навколо талії, щоб підтримувати правильний силует. Я майже постійно збирала задирки на своїх шортах — єдиний елемент догляду, який я могла розумно взяти на себе. Я дивився на свої коліна, занурені в землю, між ними стояло відро з горючим Піно Грі, і уявляла дівчат, яких я знала, які дивлись на сумочки, міні-спідниці, шкіряні чоботи з квадратним носом, муки тижня моди", — розповіла про перший день Еліза Дюме.

Однак вже до кінця тижня дівчина простіше почала відноситися до свого стилю та образів.

"Я знову повірила у свій одяг: майки в рубчик, вінтажні футболки, шкарпетки, які я вибрала. Кожен із них дійсно виконував свою найважливішу роль: виправляв вигляд", — уточнила письменниця.

Вже на другому тижні у дівчини зникло бажання змінювати чи поправляти щось у своєму вигляді. Вона перестала думати про раніше звичні речі, чи підібране волосся, чи нанесла сонцезахисний крем і тому подібне.

Еліза Дюме почала звикати до щоденної роботи, яка до цього здавалася складною. Почало виникати бажання спілкуватися з іншими людьми, дізнаватися про них щось нове і вже кожен новий день з робочого перетворився в щось більш романтичне та поетичне.

"Тож не дивно, коли я скажу вам, що ніколи не почувалася красивішою — або, можливо, ця краса, як іменник, набула зовсім іншої текстури. Було відчуття, ніби ростеш та молодшаєш", — додала письменниця.

Наприкінці les vendages (французька означає збір вина), коли виноград був віджатий і зібраний повністю, вона попрощалася з іншими волонтерами і поїхала в готель у Парижі.

"Коли до мого вильоту додому залишалося два дні, столичне життя здавалося водночас кричущо нормальним і абсолютно неможливим. Уперше за кілька тижнів я купалася довше шести хвилин і почувалася чистішою, ніж будь-коли в житті.

Потім, за традицією, я почала одягатися, запаморочила голову від хвилювання від перспективи непрактичного взуття. Я була одягнена у чорні штани, яких я не торкалася весь цей час і вони лежали на дні моєї валізи, укорочений светр, багатошарові намиста, пенні-лофери, ребристі шкарпетки. Я змінила светр на трикотажну майку без рукавів, потім на чоловічий піджак, а потім знову на светр, тому що, на милість дзеркала, можна було оцінити варіанти, розрахувати найкращий сценарій", — розповіла письменниця.

У результатів вона була дуже розчарована, що швидко повернулася до попередньої версії себе, цієї конкретної презентації. Однак після повернення додому все повернулося на свої місця.

"Тепер, через кілька тижнів, я з жалем повідомляю вам, що я не переїхала до Франції і не розбила дзеркала у своїй квартирі. Я б збрехала, якби сказав, що я космічно змінилася. Вдома я все ще насолоджуюся четвертою, п’ятою, навіть шостою ітераціями збирання одягу, спогляданням своєї роботи, переміщенням у зовнішньому світі, мерехтінням по скляній поверхні вітрини. Проте зникла віра в те, що я живу в собі найповніше, коли моє необроблене внутрішнє тіло підкреслюється десь у моєму відображенні. Або, можливо, що моє дзеркальне відображення має підтвердити якусь суттєву істину про мій характер — що такі речі, як виваженість, зусилля, навіть краса, можна надійно перевірити в залізній рамі вікна метро", — резюмувала письменниця.

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