50-летняя Алисса Милано без грамма косметики попозировала на пляже в черном купальнике

Актриса показала, как прошел ее отпуск

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50-летняя американская актриса Алисса Милано, более известная ролями в сериалах "Все женщины ведьмы" и "Беверли-Хиллс" показалась в черном бикини и без макияжа на отдыхе на пляже. Звезда Голливуда опубликовала серию фотографий в своем инстаграме.

Актриса написала, что по случаю Дня благодарения решила отдохнуть в теплых краях.

"Праздничная карусель благодарности. Очень необходимое семейное время с целебной морской водой; радуги, друзья, театр, приюты, любовь и надежда.

Я так увлечена жизнью и чувствую настоящую вину, что даже смогла опубликовать это, когда в мире так много боли и травм. Пожалуйста, простите меня, если эта публикация выглядит бесчувственной.

Я продолжаю молиться за мир и за то, чтобы дети во всем мире имели то, что им нужно, чтобы не только выживать...но и процветать. Я благодарен всем вам",- написала Милано.

На фото актриса одета в черный купальник, массивную шляпу и легкие сандалии и демонстрирует свою довольно стройную фигуру в 50 лет. Интересно также и то, что актриса на фото полностью без макияжа и косметики. А главное на фото нет фотошопа. Несмотря на зрелый возраст актриса внешне выглядит фантастически привлекательной.

На снимках Милано также показала как выглядят ее 12-летний сын и 9-летняя дочь.

Напомним, Алисса Милано продемонстрировала оригинальный лук на гала-вечере.