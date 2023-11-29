50-річна Алісса Мілано без грамма косметики попозувала на пляжі у чорному купальнику

Акторка показала, як минула її відпустка

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50-річна американська акторка Алісса Мілано, більш відома ролями в серіалах "Всі жінки відьми" та "Беверлі-Гіллс" показалася чорному бікіні і без макіяжу на відпочинку на пляжі. Зірка Голлівуду опублікувала серію фотографій в своєму інстаграмі.

Акторка написала, що з нагоди Дня подяки вирішила відпочити в теплих краях.

"Святкова карусель подяки. Дуже необхідний сімейний час з цілющою морською водою; веселки, друзі, театр, притулки, любов і надія.

Я так захоплена життям і відчуваю справжню провину, що навіть змогла опублікувати це, коли у світі так багато болю та травм. Будь ласка, вибачте мене, якщо ця публікація виглядає нечутливою.

Я продовжую молитися за мир і за те, щоб діти в усьому світі мали те, що їм потрібно, щоб не тільки виживати…але й процвітати. Я вдячний всім вам",- написала Мілано.

На фото акторка одягнена в чорний купальник, масивний капелюх та легкі сандалі і демонструє свою доволі струнку фігуру у 50 років. Цікаво також і те, що акторка на фото повністю без макіяжу та косметики. А головне на фото немає фотошопу. Попри зрілий вік акторка зовні виглядає фантастично привабливою.

На знімках Мілано також показала як виглядають її 12-річний син та 9-річна донька.

Нагадаємо, Алісса Мілано продемонструвала оригінальний лук на гала-вечорі.