A$AP Rocky с жемчужными заколками стал героем нового выпуска Highsnobiety (фото)

Отец двух сыновей Рианны примерил ряд футуристических луков.

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35-летний американский рэпер A$AP Rocky (Раким Мейерс) снялся для глянца с жемчужными заколками. Кадрами делится издание в своем Instagram.

Бойфренд Рианны, 35, появился в кавер-стори ноябрьского выпуска Highsnobiety. Автором снимков стал Райан Макгинли.

A$AP Rocky позировал в футуристических луках для обложки и кавер-стори журнала.

"Стойкий, хамелеонический, непревзойденный шарм @asaprocky. Для нашего зимнего выпуска 2023 года рэпер и модный магнат пообщался с Highsnobiety, чтобы редким образом заглянуть в его стильный мир", — отмечают журналисты издания.

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A$AP Rocky

На обложке издания музыкант широко улыбается золотыми зубами и демонстрирует массивное колье.

A$AP Rocky

В мае 2022 года Мейерс впервые стал отцом. Рианна родила ему сына RZA, а через год и несколько месяцев звездная пара стала родителями во второй раз. На свет появился второй наследник знаменитостей — Riot Rose.

Рианна и A$AP Rocky Фото: Getty Images

Напомним, рэпер со своей возлюбленной и старшим сыном отправились на прогулку в парк.

Также Фокус писал о первых фото второго сына Ракима Мейерса и Рианны.