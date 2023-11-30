Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Елизавета Юрушева показала, как подросла младшая дочь Александра Скичко (фото)

Елизавета Юрушева, жена Александра Скичко, дети Скичко, дочь Александра Скичко, председатель черкасской ода, милан
Фото: elizaveta.yurusheva | Елизавета Юрушева со старшей дочерью Натальей

Девочка родилась весной 2022 года, а сейчас семья находится в Италии.

Related video

Украинская бизнес-леди Елизавета Юрушева показала, как подросла их с Александром Скичко годовалая дочь. Кадрами наследницы мама троих детей делится в Instagram.

Жена экс-главы Черкасской ОГА показала, как ее младшая дочь Анна украшает елку в доме. Сейчас семья находится в Милане.

Также Юрушева выложила селфи двух наследниц от Александра Скичко.

"Кто-то пользовался моим телефоном. Кто это может быть?" — подписала кадр с Анной и Натальей многодетная мама.

Fullscreen
Фото: elizaveta.yurusheva
Fullscreen
Фото: elizaveta.yurusheva
Fullscreen
Фото: elizaveta.yurusheva

Отметим, что Елизавета Юрушева и Александр Скичко поженились в 2017. За два года до этого у них родилась дочь Наталья. Также бизнес-леди воспитывает сына Даниэля от предыдущего союза с австрийцем Давидом Конигсхофером.

Александр Скичко с женой

Юрушева в свое время училась в Австрии и Великобритании, куда ее семья переехала в начале 1990-х годов из Донецка.

С 2009 года жена Скичко руководила бутик-отелем "Ривьера", с мая 2012 года — отелем Fairmont Grand Hotel в столице, который принадлежит ее отцу, мультимиллионеру Леониду Юрушеву.

Напомним, почему жена Александра Скичко пока не планирует возвращаться в Украину.

Также Фокус писал о младшей дочери португальского футболиста Криштиану Роналду.