Елизавета Юрушева показала, как подросла младшая дочь Александра Скичко (фото)

Девочка родилась весной 2022 года, а сейчас семья находится в Италии.

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Украинская бизнес-леди Елизавета Юрушева показала, как подросла их с Александром Скичко годовалая дочь. Кадрами наследницы мама троих детей делится в Instagram.

Жена экс-главы Черкасской ОГА показала, как ее младшая дочь Анна украшает елку в доме. Сейчас семья находится в Милане.

Также Юрушева выложила селфи двух наследниц от Александра Скичко.

"Кто-то пользовался моим телефоном. Кто это может быть?" — подписала кадр с Анной и Натальей многодетная мама.

Отметим, что Елизавета Юрушева и Александр Скичко поженились в 2017. За два года до этого у них родилась дочь Наталья. Также бизнес-леди воспитывает сына Даниэля от предыдущего союза с австрийцем Давидом Конигсхофером.

Александр Скичко с женой

Юрушева в свое время училась в Австрии и Великобритании, куда ее семья переехала в начале 1990-х годов из Донецка.

С 2009 года жена Скичко руководила бутик-отелем "Ривьера", с мая 2012 года — отелем Fairmont Grand Hotel в столице, который принадлежит ее отцу, мультимиллионеру Леониду Юрушеву.

Напомним, почему жена Александра Скичко пока не планирует возвращаться в Украину.

Также Фокус писал о младшей дочери португальского футболиста Криштиану Роналду.