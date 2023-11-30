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Стиль життя

Єлизавета Юрушева показала, як підросла менша донька Олександра Скічка (фото)

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Фото: elizaveta.yurusheva | Єлизавета Юрушева з донькою Наталею

Дівчинка народилася навесні 2022 року, а наразі родина перебуває в Італії.

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Українська бізнес-леді Єлизавета Юрушева показала, як підросла їхня з Олександром Скічком однорічна донька. Кадрами спадкоємиці мама трьох дітей ділиться в Instagram.

Дружина ексголови Черкаської ОДА показала, як її менша донька Анна прикрашає ялинку в домі. Наразі родина перебуває в Мілані.

Також Юрушева виклала селфі двох спадкоємиць від Олександра Скічка.

"Хтось користувався моїм телефоном. Хто це може бути?" — підписала кадр з Анною та Наталею багатодітна мама.

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Фото: elizaveta.yurusheva
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Фото: elizaveta.yurusheva
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Фото: elizaveta.yurusheva

Зазначимо, що Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко одружилися у 2017. За два роки до цього в них народилася донька Наталія. Також бізнес-леді виховує сина Даніеля від попереднього союзу з австрійцем Давидом Конігсхофером.

Олександр Скічко з дружиною

Юрушева свого часу навчалась в Австрії та Великобританії, куди її родина переїхала на початку 1990-х років з Донецька.

З 2009 року дружина Скічка керувала бутік-готелем "Рів'єра", з травня 2012 року — готелем Fairmont Grand Hotel у столиці, який належить її батьку, мультимільйонеру Леоніду Юрушеву.

Нагадаємо, чому дружина Олександра Скічка поки не планує повертатися до України.

Також Фокус писав про меншу доньку португальського футболіста Кріштіану Роналду.