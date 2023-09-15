Дружина Олександра Скічка Єлизавета Юрушева розповіла, чому поки не повернеться до України

Нині дружина ексголови Черкаської військової ОДА перебуває із дітьми в Італії.

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Єлизавета Юрушева, дружина екс-голови Черкаської військової ОДА та телеведучого Олександра Скічка, написала емоційний пост в якому зізналась, чому поки не готова повернутись із дітьми до України. Нині донька мільярдера живе із дітьми у Мілані. Пост з'явився в Instagram Юрушевої.

Вона на тиждень повернулась до Києва, але зазначила, що приїздила до України сама. Її діти лишились у Італії. Адже вона поки не може взяти на себе відповідальність повернутись із ними разом.

Єлизавета Юрушева в Києві

"Я не почуваюся впевнено через безпеку, як фізичну, так і моральну. Я розумію, що, звичайно ж, це був би найлегший варіант для мене, але я б не почувала себе комфортно з ними. Це, знову ж таки, дуже індивідуально, кожен по-своєму. Кожна людина сама для себе повинна приймати таке рішення, тому що тільки вона розуміє, як вона себе почуває", — написала Юрушева. Нагадаємо, у травні 2022 року Юрушева стала матір'ю втретє.

Єлизавета Юрушева прогулялася Києвом та показала романтичні фото з чоловіком, з яким возз'єдналася після довгої розлуки.

Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко

"Тільки з тобою мій світ стає яскравішим і пронизаним любов’ю!", — написала вона та Олександр Скічко у спільному пості.

Хто така Єлизавета Юрушева

Єлизавета — донька українського підприємця, мультимільйонера Леоніда Юрушева. Етнічний грек, Юрушев у 1996 році став громадянином Греції. У 2016 році його статки оцінювали в 631 мільйон доларів. Є одним із найзаможніших людей в Україні.

Юрушев є власником ПАТ "Дніпровагонрембуд", "Коростенського заводу МДФ", девелоперської компанії "Ярославів Вал".

Після продажу в 2007 році банку "Форум" німецькому Commerzbank, Юрушев інвестував вторговані кошти в будівництво готелів InterContinental і Fairmont.

Єлизавета навчалась у Австрії та Великобританії, куди її родина переїхала на початку 1990-х років з Донецька.

З 2009 року вона керувала бутік-готелем "Рів'єра", з травня 2012 року — готелем Fairmont Grand Hotel Kyiv, який належить її батьку.

Олександр Скічко – її другий чоловік. За нього вона вийшла заміж в 2017 році. В подружжя дві доньки – Наталія та Ганна.

Єлизавета Юрушева з дітьми

Першим чоловіком Єлизавети був громадянин Австрії Давид Конігсхофер. Пара одружилась в 2005-му. В 2007-му у подружжя народився син Даніель.

Нагадаємо, вагітна третьою дитиною, Єлизавета Юрушева позувала для українського видання Vogue.