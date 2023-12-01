У Конора Макгрегора родился четвертый ребенок (фото)

Скандальный спортсмен и его возлюбленная Ди Девлин уже воспитывали трех наследников.

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35-летний ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор стал отцом в четвертый раз. Снимками новорожденного чемпион делится в своем Instagram с более 47 млн подписчиков.

"Еще один крепкий здоровый мальчик в мире. Ди, ты мой герой", — написал многодетный отец.

На фото он предстал с возлюбленной Ди Девлин, 36, которая родила ему третьего сына. Лицо малыша также уже показали пользователям сети, однако имени не раскрыли.

"Поздравляю, друзья, я плачу, он великолепен", "Пусть Бог благословит чемпиона", "Благословение для прекрасного мальчика!!!" — поздравляют Конора его фанаты.

Конор Макгрегор и Ди Девлин с четвертым ребенком

До этого у бойца уже было трое детей — сыновья Конор-младший и Риан и дочь Кроя Майрид.

Чемпион UFC и его возлюбленная вместе с 2008 года. Пара познакомилась в ночном клубе, когда Макгрегор еще не был настолько известным. Тогда Конор работал в сантехнической фирме, а иногда влюбленным приходилось жить на средства женщины.

Конор Макгрегор и Ди Девлин

В 2020 году Макгрегор объявил о помолвке и подарил матери своих детей кольцо с бриллиантом, но о свадьбе до сих пор ничего не сообщается.

Конор Макгрегор и Ди Девлин с детьми Фото: Instagram thenotoriousmma

Напомним, Конора Макгрегора летом 2023 года обвиняли в сексуальных домогательствах.

Также Фокус писал об эксклюзивной яхте Конора Макгрегора.