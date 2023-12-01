Ольга Горбачева показала как выглядят ее дочери рожденные от Юрия Никитина

Певица часто пропадает из социальных сетей и мало говорит о семье

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42-летняя экс-солистка группы "Арктика" Ольга Горбачева впервые за долгое время показала, как выглядят ее совместные дочери с 55-летним продюсером Юрием Никитиным. Серию фото она опубликовала в своем инстаграме.

Обе дочери очень похожи на свою звездную маму. На фото 18-летняя Полина позирует на фоне океана. Девочка одета в черные широкие брюки, теплый свитер серого цвета. У девочки собраны волосы и надеты солнцезащитные очки. Это единственное фото старшей дочери.

Также Ольга Горбачева показала и фото младшей 9-летней дочери Серафимы. На одном фото девочка позирует с довольно смешным выражением лица. Судя по всему девушки как раз где-то обедали. На втором фото Серафима позирует в ярком топе и бежевых брюках клеш, кепке и сандалиях.

Кроме этого, Горбачева опубликовала и несколько своих фото. Подписала фотографии певица филосовской цитатой о жизни.

"Мне нравятся рендомные подборки, когда смотрю на жизнь других. Жизнь сейчас непредсказуема. Ты как будто ее не выбираешь. Однако остро чувствуешь, когда видишь как некоторые умеют точно передать и момент, и жизнь. Я еще этому учусь. И чувствовать. И передавать", — написала Горбачева.

Она также рассказала, что ей помогает бороться со стрессом.

"Музыка с голосом моего учителя помогает в ежедневных практиках освобождения от стресса. Только освободившись от скорости внутри, которую нам навязывают все и везде, можно найти свою СИЛУ. Моя точно не в скорости. Моя в точности. И если бы я еще пару месяцев тут помолчала, то выдала бы вам что-то гениальное. Но страх потери аудитории и алгоритмов все еще удерживает меня от встречи с собственным Величием", — резюмировала певица.

Напомним, Джулия Робертс показала фото своих 19-летних дочь и сына.