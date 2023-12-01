Ольга Горбачова показала як виглядають її доньки народжені від Юрія Нікітіна

Співачка часто пропадає з соціальних мереж і мало говорить про сім'ю

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42-річна екс-солістка гурту "Арктика" Ольга Горбачова вперше за тривалий час показала, як виглядають її спільні доньки з 55-річним продюсером Юрієм Нікітіним. Серію фото вона опублікувала в своєму інстаграмі.

Обоє доньок дуже схожі на свою зіркову маму. На фото 18-річна Поліна позує на фоні океану. Дівчинка одягнена чорні широкі штани, теплий светр сірого кольору. У дівчинки зібране волосся та одягнені сонцезахисні окуляри. Це єдине фото старшої доньки.

Також Ольга Горбачова показала і фото молодшої 9-річної доньки Серафими. На одному фото дівчинка позує з доволі смішним виразом обличчя. Судячи з усього дівчата якраз десь обідали. На другому фото Серафима позує в яскравому топі та бежевих штанах кльошом, кепці та сандалях.

Крім цього, Горбачова опублікувала і декілька своїх фото. Підписала світлини співачка філосовською цитатою про життя.

"Мені подобаються рендомні добірки, коли дивлюся на життя інших. Життя зараз рендомне. Ти наче його не обираєш. Проте гостро відчуваєш, коли бачиш як дехто вміє точно передати і момент, і життя. Я ще цьому вчуся. І відчувати. І передавати", — написала Горбачова.

Вона також розповіла, що їй допомагає боротися зі стресом.

"Музика з голосом мого вчителя допомагає в щоденних практиках звільнення від стресу. Тільки звільнившись від швидкості всередині, яку нам навʼязують всі і всюди, можна віднайти свою СИЛУ. Моя точно не в швидкості. Моя в точності. І якби я ще пару місяців тут помовчала, то видала б вам щось геніальне. Та страх втрати аудиторії та алгоритмів все ще утримує мене від зустрічі з власною Величчю", — резюмувала співачка.

Нагадаємо, Джулія Робертс показала фото своїх 19-річних доньку й сина.