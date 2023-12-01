Топ-модель Эвелина Мамбетова стала лицом мистической коллекции Андре Тана (фото, видео)

Съемки кампейна прошли в Париже, поскольку вся она пронизана шармом этого города.

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Известный украинский дизайнер Андре Тан представил новогоднюю коллекцию под названием "Мистическая", в которую вошли 12 образов, соответствующие 12 знакам зодиака. Лицом коллекции стала топ-модель Элина Мамбетова, сообщили "Фокусу" в пресс-службе модельера.

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Съемки кампейна прошли в Париже, поскольку представленные в коллекции вещи максимально точно передают шарм загадочности этого города.

"Как нам известно из фильмов и поп-культуры, чудеса действительно случаются, особенно в новогоднюю ночь, но в них нужно верить. Если ты соответственно одета, то обязательно привлечешь к себе чудо", – именно такой месседж пронизывает всю коллекцию.

В новогоднюю ночь Андре Тан предлагает одевать платья-тренчи с полностью гофрированной шелком спиной, удобные топы и комбинезоны с декоративным плюмажем, брюки вместе с рубашками и жакетами, а также платья: вязаные или асимметричные. Модели выполнены в черном цвете, у них очень легко поймать парижский вайб или почувствовать себя героиней фильмов французской "новой волны".

В качестве главного референса "Мистической" коллекции выступает роман Эрнеста Хемингуэя "Праздник, который всегда с тобой". В книге совершенно воспроизведена атмосфера Парижа 1920-х, который восстанавливается после ужасов войны. Уютные кафе, уличный говор, приятные ароматы, музейные выставки и, конечно же, чувство безопасности, способствующее расцвету любви и другим чувствам. Таким образом, через специально продуманную одежду, Андре Тан воспроизводит главную мечту украинцев, которая сегодня общая: победа над врагом и возвращение к радостям повседневной жизни, где всегда есть место чуду.

Для дизайнера эта коллекция имеет большое персональное значение и занимает особое место среди его couture-коллекций.

"Ежедневная борьба и труд на победу нуждаются в четкой почве. Надо очень хорошо представлять, ради чего мы все это делаем. Потому, собственно, я и решил выпустить эту коллекцию. Она – о коллективной украинской мечте, о "празднике, который всегда с тобой" — даже здесь, в Украине. Война дала всем переоценку ценностей и понимания, как мало на самом деле нужно для счастья: семья, любимый человек рядом, мирное небо над головой — что еще нужно?" – объяснил он.

Фото: Никита Найда Фото: Никита Найда Фото: Никита Найда Фото: Никита Найда Фото: Никита Найда Фото: Никита Найда Фото: Никита Найда Фото: Никита Найда

Лицом кампейна стала модель Эвелина Мамбетова – один из главных украинских трендсеттеров в мире моды. На ее счету – контракты с MAC и L"Oreal, съемки с фотографами Стивеном Мейзелом и Марио Тестино. Стиль Эвелины совершенно непредсказуемый и меняется по несколько раз в день. Она не впервые сотрудничает с Андре.

"Я помню свой первый выход в качестве модели Андре Тана как вчера. Это был 2008 год, Ukrainian Fashion Week "осень-зима", мой дебют на Украинской неделе моды. Андре Тан утвердил меня для своего показа, и с этого момента началась моя удивительная карьера в большом мире моды. Когда Андре позвонил мне и предложил сняться в этом кампейне в Париже, я ни секунды не колебалась. Прошло 15 лет, но я до сих пор обязана Андре тем, что он был одним из первых, кто поверил в меня и в мою модельную карьеру", – призналась девушка.

Ранее Фокус писал, что осенью Андре Тан произвел фурор своей коллекцией на Неделе моды в Париже.