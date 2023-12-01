Топ-модель Евеліна Мамбетова стала обличчям містичної колекції Андре Тана (фото, відео)

Зйомки кампейну відбулися в Парижі, оскільки вся вона пронизана шармом цього міста.

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Відомий український дизайнер Андре Тан представив новорічну колекцію під назвою "Містична", до якої увійшли 12 образів, що відповідають 12 знакам зодіаку. Обличчям колекції стала топ-модель Еліна Мамбетова, повідомили "Фокусу" в прес-службі модельєра.

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Зйомки кампейну відбулися в Парижі, оскільки представлені в колекції речі максимально точно передають шарм загадковості цього міста.

"Як нам відомо з фільмів і поп-культури, дива справді трапляються, особливо в новорічну ніч, але в них потрібно вірити. Якщо ти відповідно одягнена, то обов'язково привернеш до себе диво", — саме такий меседж пронизує всю колекцію.

У новорічну ніч Андре Тан пропонує одягати сукні-тренчі з повністю гофрованою шовком спиною, зручні топи та комбінезони з декоративним плюмажем, штани разом із сорочками та жакетами, а також сукні: в'язані або асиметричні. Моделі виконані в чорному кольорі, у них дуже легко зловити паризький вайб або відчути себе героїнею фільмів французької "нової хвилі".

Головним референсом "Містичної" колекції виступає роман Ернеста Хемінгуея "Свято, яке завжди з тобою". У книзі досконало відтворена атмосфера Парижа 1920-х, який відновлюється після жахів війни. Затишні кав'ярні, вулична балаканина, приємні аромати, музейні виставки та, звісно ж, відчуття безпеки, що сприяє розквіту кохання та інших почуттів. Таким чином, через спеціально продуманий одяг, Андре Тан відтворює головну мрію українців, яка сьогодні є спільною: перемога над ворогом і повернення до радощів повсякденного життя, де завжди є місце диву.

Для дизайнера ця колекція має велике персональне значення і посідає особливе місце серед його couture-колекцій.

"Щоденна боротьба і праця на перемогу потребують чіткого підґрунтя. Треба дуже добре уявляти, заради чого ми все це робимо. Тому, власне, я й вирішив випустити цю колекцію. Вона — про колективну українську мрію, про "свято, яке завжди з тобою" — навіть тут, в Україні. Війна дала всім переоцінку цінностей і розуміння, як мало насправді потрібно для щастя: сім'я, кохана людина поруч, мирне небо над головою — що ще потрібно?" — пояснив він.

Фото: Нікіта Найда Фото: Нікіта Найда Фото: Нікіта Найда Фото: Нікіта Найда Фото: Нікіта Найда Фото: Нікіта Найда Фото: Нікіта Найда Фото: Нікіта Найда

Обличчям кампейну стала модель Евеліна Мамбетова — одна з головних українських трендсеттерок у світі моди. На її рахунку — контракти з MAC і L "Oreal, зйомки з фотографами Стівеном Мейзелом і Маріо Тестіно. Стиль Евеліни абсолютно непередбачуваний і змінюється по кілька разів на день. Вона не вперше співпрацює з Андре.

"Я пам'ятаю свій перший вихід як модель Андре Тана як учора. Це був 2008 рік, Ukrainian Fashion Week "осінь-зима", мій дебют на Українському тижні моди. Андре Тан затвердив мене для свого показу, і з цього моменту почалася моя дивовижна кар'єра у великому світі моди. Коли Андре зателефонував мені і запропонував знятися в цьому кампейні в Парижі, я ні секунди не вагалася. Минуло 15 років, але я досі завдячую Андре тим, що він був одним із перших, хто повірив у мене і в мою модельну кар'єру", — зізналася дівчина.

Раніше Фокус писав, що восени Андре Тан викликав фурор своєю колекцією на Тижні моди в Парижі.