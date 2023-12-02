2 декабря 2023 года: святого Аввакума - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также гулять после заката.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святого Аввакума, одного из 12 малых пророков. Он предсказал пленение Вавилоном Израиля, падение Иерусалимского храма и приход Мессии. Также в писаниях сказано, что Аввакум дал пищу пророку Даниилу, которого отдали на растерзание львам.

Что нельзя делать 2 декабря:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

причинять вред животным;

гулять после заката.

Народные поверья и приметы:

ночью звезды яркие – скоро ударят морозы;

на окнах мороз нарисовал много узоров – весной будет много зелени;

вороны каркают – ждите метель;

кошка спит весь день — к понижению температуры;

мороз, но петух поет — потеплеет;

много снега выпало — будет хороший сенокос.

День ангела празднуют:

Андрей, Афанасий, Борис, Владимир, Иван, Кирилл, Матвей, Николай, Сергей, Степан, Тамара, Маргарита, Мирра, Мария.

Родились в этот день:

1946 год — Джанни Версаче, итальянский модельер и дизайнер, основатель международного дома моды "Versace";

1981 год — Бритни Спирс, американская поп-певица, танцовщица, автор песен, актриса, лауреат премии "Грэмми".

А также в этот день:

1852 год — президент Французской республики Луи Наполеон Бонапарт объявляет себя императором Франции под именем Наполеон III и основывает Вторую французскую империю;

1863 год — завершается строительство купола Капитолия в Вашингтоне (США);

1870 год — Рим становится столицей Королевства Италия;

1896 год — в помещении Харьковского оперного театра проходит первый на украинских землях публичный киносеанс;

1991 год — независимость Украины признают первыми Канада и Польша.