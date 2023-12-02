2 грудня 2023 року: святого Авакума — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також гуляти після заходу сонця.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Авакума, одного з 12 малих пророків. Він передбачив полон Вавилоном Ізраїлю, падіння Єрусалимського храму і прихід Месії. Також у писаннях сказано, що Авакум дав їжу пророку Даниїлу, якого віддали на розтерзання левам.

Що не можна робити 2 грудня:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

завдавати шкоди тваринам;

гуляти після заходу сонця.

Народні повір'я та прикмети:

вночі зірки яскраві — скоро вдарять морози;

на вікнах мороз намалював багато візерунків — навесні буде багато зелені;

ворони каркають — чекайте заметіль;

кішка спить весь день — до зниження температури;

мороз, але півень співає — потеплішає;

багато снігу випало — буде хороший сінокіс.

День ангела святкують:

Андрій, Панас, Борис, Володимир, Іван, Кирило, Матвій, Микола, Сергій, Степан, Тамара, Маргарита, Мирра, Марія.

Народилися в цей день:

1946 рік — Джанні Версаче, італійський модельєр і дизайнер, засновник міжнародного будинку моди "Versace";

1981 рік — Брітні Спірс, американська поп-співачка, танцівниця, автор пісень, акторка, лауреатка премії "Греммі".

А також у цей день:

1852 рік — президент Французької республіки Луї Наполеон Бонапарт оголошує себе імператором Франції під ім'ям Наполеон III і засновує Другу французьку імперію;

1863 рік — завершується будівництво купола Капітолія у Вашингтоні (США);

1870 рік — Рим стає столицею Королівства Італія;

1896 рік — у приміщенні Харківського оперного театру відбувається перший на українських землях публічний кіносеанс;

1991 рік — незалежність України визнають першими Канада і Польща.