Как сделать губы более полными: 6 советов для естественной красоты

Применяйте эти советы ежедневно, чтобы сделать губы более мягкими, гладкими и полными.

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Хорошо увлажненные губы выглядят более полными и красивыми. С 30 лет контур рта начинает становиться тоньше, а после 40 – появляются микротрещины. Вот почему так важно выстроить выверенную процедуру, чтобы избежать некрасивого эффекта штрих-кода и сохранить молодость губ как можно дольше. Журнал Vogue опубликовал советы для более полных губ.

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1. Избегайте бальзамов для губ, содержащих камфору, эвкалипт и ментол

Они создают ощущение свежести и мгновенно делают губы более полными, но со временем пересушивают их. Правильный выбором будет средство, которое глубоко питает и восстанавливает губы.

2. Используйте сыворотку в качестве основы перед нанесением помады

Дополнительный слой косметического средства на губах аозволит получить сразу несколько эффектов;

обеспечит эффект плампера (увеличение объема губ);

минимизирует и замаскирует морщинки на губах;

увеличит стойкость помады, нанесенной поверх сыворотки.

3. Увлажняйте губы перед выходом на улицу

Когда губы замерзают в холодную погоду,они обветриваются и трескаются. Чтобы предотвратить это, перед выходом на улицу нанесите на губы бальзам толстым слоем и возьмите его с собой. Повторите процедуру, как только почувствуете, что губы начинают пересыхать.

4. Используйте специальное антивозрастное средство

Покупайте косметику, подходящую вам по возрасту, даже если вы выглядите существенно моложе своих лет. Так вы сможете сохранить молодость кожи еще дольше благодаря специальным антивозрастным компонентам в составе косметических средств (концентрату люцерны, ретинолу гиалуроновой кислоте и другим).

5. Скрабирование (отшелушивание)

Раз в неделю используйте специальный бальзам-скраб, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи и мгновенно вернуть губам мягкость.

6. Всегда наносите питательное масло для ухода за губами перед сном

Сон – это время, когда кожа глубоко обновляется. Поэтому так важно обеспечить полноценное ночное питание коже, чтобы проснуться с полными влаги и подтянутыми губами.

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