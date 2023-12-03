Як зробити губи повнішими: 6 порад для природної краси

Застосовуйте ці поради щодня, щоб зробити губи м'якшими, гладшими та повнішими.

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Добре зволожені губи виглядають більш повними і красивими. З 30 років контур рота починає ставати тоншим, а після 40 — з'являються мікротріщини. Ось чому так важливо вибудувати вивірену процедуру, щоб уникнути некрасивого ефекту штрих-коду і зберегти молодість губ якомога довше. Журнал Vogue опублікував поради для більш повних губ.

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1 Уникайте бальзамів для губ, що містять камфору, евкаліпт і ментол.

Вони створюють відчуття свіжості та миттєво роблять губи повнішими, але з часом пересушують їх. Правильний вибором буде засіб, який глибоко живить і відновлює губи.

2. Використовуйте сироватку як основу перед нанесенням помади

Додатковий шар косметичного засобу на губах дозволить отримати одразу кілька ефектів;

забезпечить ефект плампера (збільшення об'єму губ);

мінімізує і замаскує зморшки на губах;

збільшить стійкість помади, нанесеної поверх сироватки.

3. Зволожуйте губи перед виходом на вулицю

Коли губи замерзають у холодну погоду, вони обвітрюються і тріскаються. Щоб запобігти цьому, перед виходом на вулицю нанесіть на губи бальзам товстим шаром і візьміть його з собою. Повторіть процедуру, щойно відчуєте, що губи починають пересихати.

4. Використовуйте спеціальний антивіковий засіб

Купуйте косметику, яка підходить вам за віком, навіть якщо ви виглядаєте істотно молодше за свої роки. Так ви зможете зберегти молодість шкіри ще довше завдяки спеціальним антивіковим компонентам у складі косметичних засобів (концентрату люцерни, ретинолу, гіалуроновій кислоті та іншим).

5. Скрабування (відлущування)

Раз на тиждень використовуйте спеціальний бальзам-скраб, щоб видалити омертвілі клітини шкіри і миттєво повернути губам м'якість.

6. Завжди наносьте живильну олію для догляду за губами перед сном

Сон — це час, коли шкіра глибоко оновлюється. Тому так важливо забезпечити повноцінне нічне живлення шкірі, щоб прокинутися з повними вологи та підтягнутими губами.

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