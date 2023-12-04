Сложно накормить: 9 советов, как повысить аппетит у ребенка

Если у вашего ребенка плохой аппетит и он ищет всевозможные способы, чтобы пропустить прием пищи, воспользуйтесь этими советами, чтобы вернуть малышу желание есть.

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Часто ребенок теряет аппетит во время простуды, но бывают случаи, когда малыш отказывается от еды даже если он не болен. Дети могут придумывать оправдания, чтобы пропустить обед или завтрак, или просто отказываются есть пищу, приготовленную дома. Проблема в том, что растущему организму ежедневно необходимы все необходимые питательные вещества и если ваш ребенок придирчив в еде, нужно искать способы, как повысить его аппетит. Об этом пишет Health Shots.

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Что вызывает низкий аппетит у детей?

Фото: Freepik

Врач общей практики доктор Санджай Сингх отмечает, что дети часто теряют аппетит, когда болеют, но есть и другие причины.

Тревога, стресс или любые эмоциональные проблемы могут повлиять на аппетит ребенка.

В периоды роста аппетит может временно снизиться.

Нерегулярное питание или придирчивость в еде.

Пищевая аллергия или проблемы с пищеварением.

Бездействие может уменьшить чувство голода.

На аппетит могут влиять домашняя обстановка и отсутствие режима приема пищи.

Вкусовые предпочтения детей могут влиять на их выбор еды.

Изменения в распорядке дня могут нарушить пищевые привычки.

Чтобы повысить аппетит вашего ребенка, можно попробовать следующие хитрости.

Предлагайте разнообразную еду

Шпинат и тыква очень питательны, но употребление одних и тех же овощей почти каждый день заставит вашего ребенка отвернуться от еды. Обеспечьте разнообразный ассортимент питательных продуктов, чтобы сделать еду более привлекательной, отмечает эксперт.

Соблюдайте режим приема пищи

Фото: Freepik

У вас должен быть четкий временной график, так как постоянное время приема пищи и перекусов может помочь регулировать аппетит.

Поощряйте семейные обеды

Если вы вечером возвращаетесь из офиса, постарайтесь хотя бы поужинать всей семьей. Совместное принятие пищи способствует созданию позитивной атмосферы вокруг еды.

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Создайте приятную атмосферу для приема пищи

Иногда время приема пищи может вызывать стресс, особенно если вы выбираете этот момент, чтобы обсудить плохую успеваемость в школе. Сделайте время приема пищи приятным и свободным от стресса, чтобы ваш ребенок не отказывался от еды.

Будьте примером

По словам доктора Сингха, дети часто копируют пищевые привычки своих родителей. Поэтому убедитесь, что вы не пропускаете приемы пищи и не едите только нездоровую пищу.

Ограничьте отвлекающие факторы

Фото: Freepik

Ребенок смотрит мультики во врем еды? Пришло время отказаться от этой привычки, поскольку сокращение времени перед экраном и других отвлекающих факторов во время еды может заставить вашего ребенка сосредоточиться исключительно на еде.

Избегайте перекусов

Перекусывать между обедом и ужином — это нормально, но слишком много перекусов может испортить аппетит ребенка.

Готовьте вместе

Вам не обязательно делать все самостоятельно. Вовлечение детей в приготовление пищи может повысить их интерес к еде и сделать более самостоятельными.

Уважайте предпочтения ребенка

Вы можете хотеть, чтобы ваш ребенок ел пищу, полную питательных веществ, но не заставляйте его есть все подряд. Вы должны уважать симпатии и антипатии ребенка, когда дело касается еды.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.