"Не хочу есть": 5 причин, почему ваш ребенок не хочет утром завтракать — нутрициолог

Началось обучение в школе и снова в головах сотен родителей вопрос: "Как накормить утром ребенка?", особенно если последний все время отказывается от еды и у него нет аппетита перед уроками. Известный детский нутрициолог Анна Бойко рассказывает Фокусу, какие могут быть причины отсутствия аппетита у ребенка и как правильно накормить школьника.

Related video

В лучшем случае бутерброд, а в худшем — "голый" чай. Именно так обычно завтракает большинство детей перед школой. И причин на это не так много, нет времени или нет аппетита: "не хочу есть" — обычно именно такую фразу слышат родители. Если с первой проблемой можно разобраться выстроив режим, то со второй сложнее. Почему у ребенка нет аппетита по утрам? Эксклюзивно для Фокуса детский нутрициолог Анна Бойко, сертифицированная украинскими вузами и британской академией здоровья, основательница Школы детской нутрициологии рассказала о том, какой должна быть идеальная формула завтрака школьника и объяснила, почему ребенок утром может отказываться от еды.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Почему детям важно завтракать перед школой?

Фото: Freepik

"За ночь у ребенка снижается уровень глюкозы в крови, поэтому, чтобы ребенок себя хорошо чувствовал, был не вялым, имел энергию и спокойное внутреннее состояние, а не агрессию и гиперактивность, перед началом обучения ему обязательно надо позавтракать. Это важное условие для того, чтобы ребенок себя хорошо чувствовал и был психоэмоционально стабильным", — говорит Анна Бойко.

Итак, проблема с поведением ребенка и с его психологическим состоянием часто связана именно с отсутствием необходимых нутриентов и скудным рационом. Вспомните, как вы себя чувствуете, когда очень голодны? Как вы воспринимаете информацию? Как реагируете на окружение? Ребенок чувствует то же самое, только мощнее.

Каким должен быть завтрак школьника

Фото: Freepik

Пища — это энергия, а детский организм нуждается в ней в большем объеме, особенно во время учебы, ведь умственная нагрузка требует не меньше энергии, чем физическая. Однако не так важно количество пищи, как ее качество, поэтому сбалансированный рацион — это не только о питании взрослых, которые следят за своим здоровьем, это обязательное условие также и для детского питания.

"Полноценный завтрак школьника должен включать 5 групп продуктов:

продукты богатые клетчаткой — это овощи, фрукты, ягоды, семена;

продукты богатые жиром — это авокадо, жирные сорта рыбы, твердый сыр, масло, сливочное масло (на выбор);

высокобелковые продукты: мясо, рыба, яйца (на выбор);

сложные углеводы — это каша, обязательно та, которую ребенок ест с удовольствием;

вода — обязательно после пробуждения, за 30 минут до завтрака.

Это идеальная формула завтрака, которая называется вода + КБЖУ", — говорит детский нутрициолог Анна Бойко.

Фото: Freepik

Итак, питание ребенка должно быть сбалансированным и содержать все группы продуктов, только в таком случае будет закрыта потребность детского организма во всех важных витаминах, минералах и питательных веществах.

"Чай с бутербродом — это не полноценный завтрак, он содержит только отдельные элементы: вода + КБЖУ. Ребенок после такого завтрака достаточно быстро проголодается, у него быстро сядет "батарейка", то есть уровень энергии упадет, потому что неполноценная еда достаточно быстро переварится. Тогда ребенок сменится в настроении, он не захочет учиться, слушать, слышать, выполнять, могут быть даже проявления агрессии или плохого самочувствия, поэтому, безусловно, лучше полноценный завтрак", — советует нутрициолог.

Однако как быть, если каждое утро ребенок отказывается от еды и не соглашается ни на какие условия и доводы? Детский нутрициолог назвала причины такого поведения, и оказывается, их достаточно много.

Режим питания

Фото: Freepik

"Во-первых, нужно проанализировать, как проходил у ребенка вечер предыдущего дня. Если ужин был поздним и ребенок ушел в сон с полным желудком, то есть сытно поел перед сном, то процессы пищеварения проходили всю ночь, соответственно, у организма нет потребности в глюкозе и пищеварительная система не готова к еде", — говорит Анна Бойко.

Режим является чрезвычайно важным для ребенка, особенно с началом учебного процесса, ведь от того, в котором часу ребенок будет засыпать и просыпаться, какой у него график питания, прогулок и т.д. — зависит не только его настроение и общее здоровье, но и аппетит.

Разработайте режим, который будет подходить именно вашему ребенку, следите за тем, чтобы последний прием пищи был не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Соответственно, если младшие школьники должны ложиться спать в 21:00, то поужинать они должны не позднее 19 часов.

Проблемы с пищеварением

"Если у ребенка все в порядке с пищеварением, с кишечником и он не очень поздно поужинал, он будет хотеть есть, потому что голод — это физиологическая потребность организма, чтобы жить и функционировать, если голода нет, здесь надо искать причину", — советует Анна Бойко.

Посетите педиатра или детского гастроэнтеролога, чтобы убедиться, что у ребенка нет никаких проблем со здоровьем.

Недостаточное количество воды

Фото: Freepik

"Отсутствие аппетита утром может быть обусловлено отсутствием достаточной порции воды, которая запускает процесс пищеварения. И когда ребенок утром ходит в туалет и очищается, то у него появляется аппетит, когда он подвигается, когда у него будет достаточно времени между пробуждением и завтраком", — говорит детский нутрициолог.

Вода — обязательный элемент в питании ребенка, поэтому вы должны следить за тем, сколько воды выпивает ребенок за день и предлагать ему воду сразу после того, как он просыпается утром.

Стресс

"Если ребенку не комфортно в школе, он находится в стрессе, его желудок и кишечник спазмируются и не хотят идти в школу. Соответственно, ребенок в таком состоянии не будет хотеть есть, ЖКТ не будет готов к пищеварению. Это тоже стоит учесть", — советует детский нутрициолог.

Следите за изменениями поведения своего ребенка, разговаривайте, ведь часто ребенок просто боится или стесняется рассказать о своих потребностях и переживаниях.

Застой желчи

"И последняя причина, это застой желчи. УЗИ брюшной полости на голодный желудок расскажет, в каком состоянии сейчас желчный, есть ли застой желчи, если он есть, то не будет должного аппетита и ребенок будет отказываться от еды", — говорит Анна Бойко.

В таком случае после анализов и дополнительных исследований, детский гастроэнтеролог предоставит рекомендации по лечению и коррекции питания, которые решат эту проблему и вернут ребенку здоровый аппетит.

Напомним, регулярное отсутствие завтрака может привести к серьезным проблемам со здоровьем

Ранее Фокус писал о том, что не рекомендуется есть на завтрак — смузи, блины и фруктовый сок. Почему?

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту