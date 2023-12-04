Леопардовый купальник принцессы Дианы вернулся на полки магазинов и произвел фурор

Наряды Дианы продолжают будоражить поклонников даже спустя 26 лет после ее смерти.

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На прилавки вернулся купальник Gottex с леопардовым принтом, который принцесса Диана носила в 1997 году. После выхода шестого сезона сериала "Корона", интерес к нарядам принцессы, которая до сих пор считается иконой стиля, возрос. Знаменитый купальник с воротником-хомутом теперь можно купить онлайн за 150 фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

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Диана была сфотографирована в привлекательном комбинезоне во время отпуска на Средиземноморье со своим партнером Доди Аль-Файедом в июле 1997 года.

Купальник был сшит специально для Дианы после встречи принцессы с Лией Готлиб, основательницей Gottex, в студии бренда в Лондоне.

Этот купальник с воротником-бретелькой и низким вырезом на спине стал невероятно популярен, после того, как принцесса Диана была запечатлена в нем на десятках фотографий папарацци.

Леопардовый принт на принцессе Диане Фото: Getty Images

Теперь купальник с животным принтом снова доступен для покупки по цене 150 фунтов стерлингов и доступен в размерах от 10 до 18, что ознаменовало его возвращение на прилавке впервые с 1990-х годов.

Признавая смелость принцессы Дианы в ношении смелых силуэтов и нетрадиционных принтов, Лия Готлиб разработала леопардовый купальник специально для нее.

Современный стиль стал синонимом яркой эстетики принцессы, что побудило создателей The Crown обратиться к Gottex с просьбой воссоздать купальник, специально для сериала.

Премьера шестого сезона отмеченного наградами сериала Netflix "Корона" состоялась в прошлом месяце.

Трейлер сериала "Корона"

Первый эпизод взволновал фанатов, когда принцесса Диана, которую сыграла Элизабет Дебики, продемонстрировала именно этот стильный купальный костюм.

Модель купальника получила название Diana, доступна в двух силуэтах: один с воротником-хомутом, как в оригинальной версии, а другой с V-образным вырезом и обычными бретелями.

Анонсируя запуск в Instagram, бренд написал: "Восстановите образ принцессы Уэльской, показанной в последнем сезоне сериала "Корона". Купальник Дианы был сшит специально для нее после встречи принцессы с госпожой Лией Готлиб, первой леди израильской моды и основательницей Gottex".

Первая часть шестого сезона хита Netflix включает в себя четыре эмоциональных эпизода, посвященных последним дням покойной принцессы перед ее гибелью в автокатастрофе в Париже.

Напомним, в ДТП 1997 года, в которой погибли Диана, Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль, выжил только телохранитель принцессы – Тревор Рис-Джонс. Он сидел рядом с водителем и получил тяжелейшие травмы. Все его лицевые кости были переломаны, он до сих пор страдает от амнезии и не помнит момент ДТП.

После того как расследование обстоятельств гибели принцессы Дианы 31 августа 1997 года завершилось, он долгое время работал в США на некоего нефтяного магната. Он курировал безопасность техасской нефтяной компании Halliburton во время войны в Ираке до 2013 года. Теперь он возглавляет службу безопасности фармацевтической компании AstraZeneca и проживает в Шрусбери в доме за полмиллиона фунтов стерлингов, который он купил четыре года назад. Он женат на школьной учительнице, у них двое детей и собака.