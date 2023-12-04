Тейлор Свифт показалась на игре своего бойфренда Трэвиса Келса в высоких ботинках и красном пальто

12-кратная обладательница Грэмми отличилась своим стильным входом

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33-летняя американская актриса Тейлор Свифт появилась в ярком образе на стадионе Lambeau Field, куда пришла поддержать своего бойфренда Трэвиса Келса.

Известно, что команда в которой играет Трэвис Kansas City Chiefs встретилась в поединке с Green Bay Packers, пишет HELLO!

Пришла на игру любимого певица в полностью черном образе, который дополнила высокими кожаными сапогами до колена и ярко-красным пальто-шубкой.

12-кратная обладательница премии "Грэмми", которая имеет безупречный стиль, добавила красочности еще и своей фирменной красной помадой. Конечно образ звезды, как всегда привлек внимание поклонников и зрителей.

Посещение Тейлор игр Трэвиса стало регулярным явлением еще в начале сезона.

Однако ее насыщенный график турне и досадный случай, связанный с плохой погодой и смертью поклонницы в Бразилии, не позволили ей принять участие в последних играх.

Несмотря на эти трудности, Тейлор прилетела прямо в Канзас-Сити из Бразилии, чтобы поддержать 34-летнего Трэвиса, продемонстрировав серьезность их отношений.

Известно, что пока у Тейлор будет перерыв между турне вместе с Трэвисом певица планирует весело провести время вместе.

Знаменитый экстрасенс и эксперт по языку тела Инбаал Хонигман говорит, что наблюдая за динамикой пары, можно сказать, что Трэвис выглядит искренне влюбленным в Тейлор.

"Его выражение лица не просто для показа. Свет в его глазах и широкие улыбки являются показателями настоящего счастья", — говорит Инбаал.

То, как они держатся за руки, неоднократно зафиксировали папарацци. Экстрасенс уверяет, что это раскрывает природу их отношений.

По словам Инбаала, нежный и внимательный подход Трэвиса вместе с тем, как он защищает руку Тейлора, свидетельствует о глубокой интимной связи между ними.

Напомним, Тейлор Свифт опровергла, что тайно вышла замуж три года назад.