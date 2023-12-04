Тейлор Свіфт показалась на грі свого бойфренда Тревіса Келса у високих черевиках і червоному пальто
12-разова володарка Греммі відзначилася своїм стильним входом
33-річна американська акторка Тейлор Свіфт з'явилася в яскравому образі на стадіоні Lambeau Field, куди прийшла підтримати свого бойфренда Тревіса Келса.
Відомо, що команда в якій грає Тревіс Kansas City Chiefs зустрілася в поєдинку з Green Bay Packers, пише HELLO!
Прийшла на гру коханого співачка у повністю чорному образі, який доповнила високими шкіряними сапогами до коліна та яскраво-червоним пальто-шубкою.
12-разова володарка премії "Греммі", яка має бездоганний стиль, додала барвистості ще і своєю фірмовою червоною помадою. Звісно образ зірки, як завжди привернув увагу шанувальників і глядачів.
Відвідування Тейлор ігор Тревіса стало регулярним явищем ще на початку сезону.
Однак її насичений графік турне та прикрий випадок, пов’язаний із поганою погодою та смертю шанувальниці в Бразилії, не дозволили їй взяти участь у останніх іграх.
Незважаючи на ці труднощі, Тейлор прилетіла прямо в Канзас-Сіті з Бразилії, щоб підтримати 34-річного Тревіса, продемонструвавши серйозність їхніх стосунків.
Відомо, що поки у Тейлор буде перерва між турне разом із Тревісом співачка планує весело провести час разом.
Знаменитий екстрасенс і експерт з мови тіла Інбаал Хонігман говорить, що спостерігаючи за динамікою пари, можна сказати, що Тревіс виглядає щиро закоханим у Тейлор.
"Його вираз обличчя не просто для показу. Світло в його очах і широкі посмішки є показниками справжнього щастя", — говорить Інбаал.
Те, як вони тримаються за руки, неодноразово зафіксували папараці. Екстрасенс запевняє, що це розкриває природу їхніх стосунків.
За словами Інбаала, ніжний і уважний підхід Тревіса разом із тим, як він захищає руку Тейлора, свідчить про глибокий інтимний зв’язок між ними.
Нагадаємо, Тейлор Свіфт спростувала, що таємно вийшла заміж три роки тому.