Тейлор Свіфт показалась на грі свого бойфренда Тревіса Келса у високих черевиках і червоному пальто

12-разова володарка Греммі відзначилася своїм стильним входом

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33-річна американська акторка Тейлор Свіфт з'явилася в яскравому образі на стадіоні Lambeau Field, куди прийшла підтримати свого бойфренда Тревіса Келса.

Відомо, що команда в якій грає Тревіс Kansas City Chiefs зустрілася в поєдинку з Green Bay Packers, пише HELLO!

Прийшла на гру коханого співачка у повністю чорному образі, який доповнила високими шкіряними сапогами до коліна та яскраво-червоним пальто-шубкою.

12-разова володарка премії "Греммі", яка має бездоганний стиль, додала барвистості ще і своєю фірмовою червоною помадою. Звісно образ зірки, як завжди привернув увагу шанувальників і глядачів.

Відвідування Тейлор ігор Тревіса стало регулярним явищем ще на початку сезону.

Однак її насичений графік турне та прикрий випадок, пов’язаний із поганою погодою та смертю шанувальниці в Бразилії, не дозволили їй взяти участь у останніх іграх.

Незважаючи на ці труднощі, Тейлор прилетіла прямо в Канзас-Сіті з Бразилії, щоб підтримати 34-річного Тревіса, продемонструвавши серйозність їхніх стосунків.

Відомо, що поки у Тейлор буде перерва між турне разом із Тревісом співачка планує весело провести час разом.

Знаменитий екстрасенс і експерт з мови тіла Інбаал Хонігман говорить, що спостерігаючи за динамікою пари, можна сказати, що Тревіс виглядає щиро закоханим у Тейлор.

"Його вираз обличчя не просто для показу. Світло в його очах і широкі посмішки є показниками справжнього щастя", — говорить Інбаал.

Те, як вони тримаються за руки, неодноразово зафіксували папараці. Екстрасенс запевняє, що це розкриває природу їхніх стосунків.

За словами Інбаала, ніжний і уважний підхід Тревіса разом із тим, як він захищає руку Тейлора, свідчить про глибокий інтимний зв’язок між ними.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт спростувала, що таємно вийшла заміж три роки тому.