Тейлор Свіфт спростувала, що таємно вийшла заміж три роки тому

Співачку запідозрили в тому, що вона 2020 року вийшла заміж за свого бойфренда Джо Елвіна.

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Тейлор Свіфт заперечує, що три роки тому таємно вийшла заміж за свого бойфренда Джо Елвіна. Представник Тейлор спростовує "божевільні" онлайн-чутки, які заподіяли, за його словами, біль і травму співачці. Наразі у Тейлор стосунки із зіркою американського футболу Тревісом Келсі. Про це пише Daily Mail.

Трі Пейн, давній публіцист Свіфт, у четвер спростував заяви про таємний шлюб.

Повідомляли, що Свіфт розлучилася з Елвіном на початку 2023 року після шести років спільного життя.

Тейлор Свіфт і Джо Елвін Фото: Getty Images

А відомий сайт світських пліток DeuxMoi водночас стверджує, що Тейлор вийшла заміж за Елвіна "або 2020-го, або 2021 року", але це так і не було визнано законним.

Раніше цього року повідомлялося, що Свіфт і Елвін розлучилися після майже шести років стосунків.

Зараз вона зустрічається із зіркою НФЛ Тревісом Келсі, до якого вона поспішає за будь-якої зручної нагоди. Так, після 12 годин у Лондоні вона повернулася в Міссурі, щоб бути присутньою з ним на прем'єрі фільму Бейонсе в четвер.

"Це безумство публікувати подібне. Настав час вам нести відповідальність за біль і травми, які ви заподіюєте такими постами", — підсумувала Трі Пейн, коментуючи чутки про таємний шлюб Тейлор і Елвіна.

Deuxmoi — популярна сторінка в Instagram, яка публікує чутки про знаменитостей з анонімних джерел. І в четвер на сторінці було зроблено сенсаційні заяви щодо співачки.

Джерело стверджувало, що Елвін і Свіфт одружилися у Великій Британії, але цей шлюб чомусь не був законним. Також стверджувалося, що співачка носила обручку, але таємно, а не на публіці.

Після спростування повідомлення на сайті змінили, вибачившись за завданий "біль".

За своє молоде життя Тейлор зустрічалася з багатьма відомими чоловіками, зокрема з поп-рокером Гаррі Стайлсом, актором Джейком Джилленголом, діджеєм Келвіном Гаррісом, співаком Джо Джонасом і рок-серцеїдом Джоном Маєром.

Нині вона перебуває у стосунках із зіркою НФЛ Тревісом Келсі.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі

Свіфт і член команди Kansas City Chiefs почали свій роман наприкінці вересня після його невдалої спроби дати їй свій номер телефону на її концерті Eras Tour у Міссурі.

Відтоді вона відвідала кілька його футбольних матчів, часто підбадьорюючи його разом з його матір'ю Донною.

А Келсі прилітав до Аргентини на початку цього місяця, щоб подивитися виступ Свіфт в Аргентині.

Наступного дня Свіфт привела своїх шанувальників у божевілля, віддавши данину поваги Келсі на своєму шоу, змінивши текст своєї пісні Karma і розділивши з ним пристрасний поцілунок за кілька миттєвостей після того, як вона зійшла зі сцени.