5 декабря 2023 года: Саввы Освященного - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также сплетничать.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память преподобного Саввы. Еще подростком он пошел в монастырь и стал там строгим сподвижником, а в юности получил монашество. В 16 лет пошел в Палестину, где хотел поклониться святым местам. Там получил предсказание, что станет большим человеком. Для противостояния злому духу пошел жить в пещеры, где постоянно молился. Впоследствии к нему стали стекаться ученики и выросла обитель. Позже Савва открыл еще несколько обителей, больниц и приютов для бедных. Прожил до глубокой старости.
Что нельзя делать 5 декабря:
- есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;
- ругаться;
- сплетничать;
- мыть обувь.
Народные поверья и приметы:
- снег рыхлый, но начал таять — ждите потепление;
- белки покидают гнезда и спускаются с деревьев — к оттепели;
- дым стелется вниз — будет непогода;
- вороны громко каркают — хорошая примета.
День ангела празднуют:
Захар, Геннадий, Илья, Сергей.
Родились в этот день:
1878 год — Александр Олесь (Кандиба), украинский поэт;
1901 год — Уолт Дисней, американский кинорежиссер-мультипликатор, продюсер, художник;
1931 год — Григор Тютюнник, украинский писатель;
1966 год — Патрисия Каас, французская эстрадная певица и актриса.
А также в этот день:
1848 год — президент США Джеймс Полк подтверждает факт открытия золота в Калифорнии, чем провоцирует золотую лихорадку 1849 года;
1879 год — в США получили патент на первую автоматическую телефонную станцию (АТС);
1917 год — открывают Украинскую академию искусств;
1971 год — в Буэнос-Айресе (Аргентина) открывают памятник Тарасу Шевченко.