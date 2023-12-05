5 декабря 2023 года: Саввы Освященного - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также сплетничать.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Саввы. Еще подростком он пошел в монастырь и стал там строгим сподвижником, а в юности получил монашество. В 16 лет пошел в Палестину, где хотел поклониться святым местам. Там получил предсказание, что станет большим человеком. Для противостояния злому духу пошел жить в пещеры, где постоянно молился. Впоследствии к нему стали стекаться ученики и выросла обитель. Позже Савва открыл еще несколько обителей, больниц и приютов для бедных. Прожил до глубокой старости.

Что нельзя делать 5 декабря:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

ругаться;

сплетничать;

мыть обувь.

Народные поверья и приметы:

снег рыхлый, но начал таять — ждите потепление;

белки покидают гнезда и спускаются с деревьев — к оттепели;

дым стелется вниз — будет непогода;

вороны громко каркают — хорошая примета.

День ангела празднуют:

Захар, Геннадий, Илья, Сергей.

Родились в этот день:

1878 год — Александр Олесь (Кандиба), украинский поэт;

1901 год — Уолт Дисней, американский кинорежиссер-мультипликатор, продюсер, художник;

1931 год — Григор Тютюнник, украинский писатель;

1966 год — Патрисия Каас, французская эстрадная певица и актриса.

А также в этот день:

1848 год — президент США Джеймс Полк подтверждает факт открытия золота в Калифорнии, чем провоцирует золотую лихорадку 1849 года;

1879 год — в США получили патент на первую автоматическую телефонную станцию (АТС);

1917 год — открывают Украинскую академию искусств;

1971 год — в Буэнос-Айресе (Аргентина) открывают памятник Тарасу Шевченко.