5 грудня 2023 року: Сави Освяченого — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також пліткувати.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Сави. Ще підлітком він пішов у монастир і став там суворим сподвижником, а в юності отримав чернецтво. У 16 років пішов у Палестину, де хотів поклонитися святим місцям. Там отримав пророцтво, що стане великою людиною. Для протистояння злому духу пішов жити в печери, де постійно молився. Згодом до нього почали сходитися учні, виросла обитель. Пізніше Сава відкрив ще кілька обителей, лікарень і притулків для бідних. Прожив до глибокої старості.
Що не можна робити 5 грудня:
- їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;
- лаятися;
- пліткувати;
- мити взуття.
Народні повір'я та прикмети:
- сніг пухкий, але почав танути — чекайте потепління;
- білки залишають гнізда і спускаються з дерев — до відлиги;
- дим стелиться вниз — буде негода;
- ворони голосно каркають — гарна прикмета.
День ангела святкують:
Захар, Геннадій, Ілля, Сергій.
Народилися в цей день:
1878 рік — Олександр Олесь (Кандиба), український поет;
1901 рік — Волт Дісней, американський кінорежисер-мультиплікатор, продюсер, художник;
1931 рік — Григір Тютюнник, український письменник;
1966 рік — Патрісія Каас, французька естрадна співачка й актриса.
А також у цей день:
1848 рік — президент США Джеймс Полк підтверджує факт відкриття золота в Каліфорнії, чим провокує золоту лихоманку 1849 року;
1879 рік — у США отримали патент на першу автоматичну телефонну станцію (АТС);
1917 рік — відкривають Українську академію мистецтв;
1971 рік — у Буенос-Айресі (Аргентина) відкривають пам'ятник Тарасу Шевченку.