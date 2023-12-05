5 грудня 2023 року: Сави Освяченого — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також пліткувати.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Сави. Ще підлітком він пішов у монастир і став там суворим сподвижником, а в юності отримав чернецтво. У 16 років пішов у Палестину, де хотів поклонитися святим місцям. Там отримав пророцтво, що стане великою людиною. Для протистояння злому духу пішов жити в печери, де постійно молився. Згодом до нього почали сходитися учні, виросла обитель. Пізніше Сава відкрив ще кілька обителей, лікарень і притулків для бідних. Прожив до глибокої старості.

Що не можна робити 5 грудня:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

лаятися;

пліткувати;

мити взуття.

Народні повір'я та прикмети:

сніг пухкий, але почав танути — чекайте потепління;

білки залишають гнізда і спускаються з дерев — до відлиги;

дим стелиться вниз — буде негода;

ворони голосно каркають — гарна прикмета.

День ангела святкують:

Захар, Геннадій, Ілля, Сергій.

Народилися в цей день:

1878 рік — Олександр Олесь (Кандиба), український поет;

1901 рік — Волт Дісней, американський кінорежисер-мультиплікатор, продюсер, художник;

1931 рік — Григір Тютюнник, український письменник;

1966 рік — Патрісія Каас, французька естрадна співачка й актриса.

А також у цей день:

1848 рік — президент США Джеймс Полк підтверджує факт відкриття золота в Каліфорнії, чим провокує золоту лихоманку 1849 року;

1879 рік — у США отримали патент на першу автоматичну телефонну станцію (АТС);

1917 рік — відкривають Українську академію мистецтв;

1971 рік — у Буенос-Айресі (Аргентина) відкривають пам'ятник Тарасу Шевченку.