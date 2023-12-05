Пейте перед сном. Топ 4 жиросжигающих напитка, которые помогут похудеть до Нового года
Забудьте о строгих диетах и изнурительных тренировках. Эти 4 напитка обещают эффект плоского живота без каких-либо жертв и работают они, когда вы спите.
Можете ли вы представить себе что-нибудь более желанное, чем возможность создавать фигуру мечты, наслаждаясь ночным отдыхом? Это возможно. Нет, речь не идет о том, что нужно тренироваться ночью, все дело в четырех полезных, вкусных и очень простых в приготовлении напитках, которые помогут вам избавиться от жира на животе, пока вы в полном блаженстве лежите в объятиях Морфея. Об этом пишет Vogue Italia.
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Если хотите встречать Новый год с плоским животом, воспользуйтесь этими простыми рецептами.
Лимонно-имбирный чай
Эта мощная комбинация продуктов поможет ускорить ваш метаболизм во время сна. Имбирь, известный своими жиросжигающими свойствами, сочетается с лимоном, который не только придает освежающие нотки, но и выводит токсины из организма. Заварите чашку этого чая перед сном и позвольте ему творить чудеса, пока вы отдыхаете.
Ингредиенты:
- 50 г свежего имбиря;
- 600 мл воды;
- цедра 1 лимона;
- 1 палочка корицы
Как приготовить?
Лимон хорошо вымойте и снимите цедру картофелечисткой, стараясь не зацепить белую часть. Очистите корень имбиря и нарежьте мякоть небольшими брусочками. Налейте воду в кастрюлю, добавьте цедру лимона, имбирь и палочку корицы, затем кипятите 10–15 минут. Процедите напиток и пейте горячим.
Вода с огурцом, лимоном, имбирем и мятой
Благодаря своей низкой калорийности (он на 95% состоит из воды и содержит всего 12 ккал на 100 граммов) огурец является одним из наиболее почитаемых диетических продуктов. Среди наиболее интересных полезных свойств огурца – высокое содержание винной кислоты – органической кислоты, которая воздействует на потребляемые углеводы, не давая части из них превратиться в липиды. Поэтому огурец идеально подходит для приготовления жиросжигающего напитка. Смешайте его с лимоном и имбирем и приправьте все несколькими листочками мяты — растения, которое стимулирует работу кишечника. Этот освежающий напиток сохранит водный баланс, поможет справиться со вздутием живота и улучшить пищеварение, а также окажет тонизирующее действие на организм.
Ингредиенты:
- 1 литр воды;
- 1 огурец;
- 1 лимон;
- 40 г свежего имбиря;
- небольшой пучок мяты.
Как приготовить?
Тщательно промойте все ингредиенты. Нарежьте огурец, очищенный имбирь и лимон. Потрите листья мяты пальцами, чтобы облегчить извлечение эфирных масел, и смешайте их с другими ингредиентами в кувшине. Залейте водой, накройте емкость крышкой и поставьте в холодильник минимум на три часа. Прежде чем пить ароматизированную воду, процедите ее.
Золотое молоко
Вполне вероятно, что вы уже слышали о напитке, в состав которого входит куркума — специя, прославленная своими лечебными свойствами. Это идеальная специя для похудения, поскольку она не только способствует пищеварению, но и помогает контролировать уровень сахара в крови и улучшить липидный обмен. Соедините его с растительным молоком, подсластите небольшим количеством меда и вы получите вкусный напиток, который не только поможет вам сохранить фигуру, но и улучшит сон.
Ингредиенты:
- 150 г растительного молока;
- 1 чайная ложка порошка куркумы;
- 1 палочка корицы;
- мед по вкусу.
Как приготовить?
Доведите растительное молоко с палочкой корицы до кипения, а затем перелейте его в банку. Добавьте чайную ложку куркумы и подсластите по вкусу медом. Закройте банку крышкой и энергично встряхивайте в течение нескольких секунд.
Гибискус с корицей
Цветы гибискуса богаты антиоксидантами, а корица известна своей способностью стабилизировать уровень сахара в крови. Добавьте горячую воду и вы получите напиток с пикантным вкусом, который поможет вам сбросить лишние килограммы.
Ингредиенты:
- 250 мл воды;
- 6 г сушеных цветков гибискуса;
- 1 палочка корицы;
- мед по вкусу.
Как приготовить?
Вскипятите воду, затем добавьте цветки гибискуса и корицу. Накройте крышкой и оставьте настаиваться на 5-10 минут. Вылейте настой, процедив его через сито, затем подсластите по вкусу медом или коричневым сахаром.
Напомним, если у вас вялый обмен веществ, диетологи рекомендуют употреблять напитки, которые ускорят метаболизм.
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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.