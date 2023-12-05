Пейте перед сном. Топ 4 жиросжигающих напитка, которые помогут похудеть до Нового года

Забудьте о строгих диетах и ​​изнурительных тренировках. Эти 4 напитка обещают эффект плоского живота без каких-либо жертв и работают они, когда вы спите.

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Можете ли вы представить себе что-нибудь более желанное, чем возможность создавать фигуру мечты, наслаждаясь ночным отдыхом? Это возможно. Нет, речь не идет о том, что нужно тренироваться ночью, все дело в четырех полезных, вкусных и очень простых в приготовлении напитках, которые помогут вам избавиться от жира на животе, пока вы в полном блаженстве лежите в объятиях Морфея. Об этом пишет Vogue Italia.

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Если хотите встречать Новый год с плоским животом, воспользуйтесь этими простыми рецептами.

Лимонно-имбирный чай

Фото: Freepik

Эта мощная комбинация продуктов поможет ускорить ваш метаболизм во время сна. Имбирь, известный своими жиросжигающими свойствами, сочетается с лимоном, который не только придает освежающие нотки, но и выводит токсины из организма. Заварите чашку этого чая перед сном и позвольте ему творить чудеса, пока вы отдыхаете.

Ингредиенты:

50 г свежего имбиря;

600 мл воды;

цедра 1 лимона;

1 палочка корицы

Как приготовить?

Лимон хорошо вымойте и снимите цедру картофелечисткой, стараясь не зацепить белую часть. Очистите корень имбиря и нарежьте мякоть небольшими брусочками. Налейте воду в кастрюлю, добавьте цедру лимона, имбирь и палочку корицы, затем кипятите 10–15 минут. Процедите напиток и пейте горячим.

Вода с огурцом, лимоном, имбирем и мятой

Фото: Freepik

Благодаря своей низкой калорийности (он на 95% состоит из воды и содержит всего 12 ккал на 100 граммов) огурец является одним из наиболее почитаемых диетических продуктов. Среди наиболее интересных полезных свойств огурца – высокое содержание винной кислоты – органической кислоты, которая воздействует на потребляемые углеводы, не давая части из них превратиться в липиды. Поэтому огурец идеально подходит для приготовления жиросжигающего напитка. Смешайте его с лимоном и имбирем и приправьте все несколькими листочками мяты — растения, которое стимулирует работу кишечника. Этот освежающий напиток сохранит водный баланс, поможет справиться со вздутием живота и улучшить пищеварение, а также окажет тонизирующее действие на организм.

Ингредиенты:

1 литр воды;

1 огурец;

1 лимон;

40 г свежего имбиря;

небольшой пучок мяты.

Как приготовить?

Тщательно промойте все ингредиенты. Нарежьте огурец, очищенный имбирь и лимон. Потрите листья мяты пальцами, чтобы облегчить извлечение эфирных масел, и смешайте их с другими ингредиентами в кувшине. Залейте водой, накройте емкость крышкой и поставьте в холодильник минимум на три часа. Прежде чем пить ароматизированную воду, процедите ее.

Золотое молоко

Фото: Freepik

Вполне вероятно, что вы уже слышали о напитке, в состав которого входит куркума — специя, прославленная своими лечебными свойствами. Это идеальная специя для похудения, поскольку она не только способствует пищеварению, но и помогает контролировать уровень сахара в крови и улучшить липидный обмен. Соедините его с растительным молоком, подсластите небольшим количеством меда и вы получите вкусный напиток, который не только поможет вам сохранить фигуру, но и улучшит сон.

Ингредиенты:

150 г растительного молока;

1 чайная ложка порошка куркумы;

1 палочка корицы;

мед по вкусу.

Как приготовить?

Доведите растительное молоко с палочкой корицы до кипения, а затем перелейте его в банку. Добавьте чайную ложку куркумы и подсластите по вкусу медом. Закройте банку крышкой и энергично встряхивайте в течение нескольких секунд.

Гибискус с корицей

Фото: Freepik

Цветы гибискуса богаты антиоксидантами, а корица известна своей способностью стабилизировать уровень сахара в крови. Добавьте горячую воду и вы получите напиток с пикантным вкусом, который поможет вам сбросить лишние килограммы.

Ингредиенты:

250 мл воды;

6 г сушеных цветков гибискуса;

1 палочка корицы;

мед по вкусу.

Как приготовить?

Вскипятите воду, затем добавьте цветки гибискуса и корицу. Накройте крышкой и оставьте настаиваться на 5-10 минут. Вылейте настой, процедив его через сито, затем подсластите по вкусу медом или коричневым сахаром.

Напомним, если у вас вялый обмен веществ, диетологи рекомендуют употреблять напитки, которые ускорят метаболизм.

Ранее Фокус писал о том, что существуют напитки, которые могут стать ценным дополнением к вашей заботе о здоровье сердца.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.