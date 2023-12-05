Амадор Лопес вспомнил последний разговор с Ниной Матвиенко (видео)

Легендарная певица признавалась, что "немного устала", поэтому побудет в больнице.

Related video

Украино-венесуэльский хореограф и певец Амадор Лопес раскрыл последнее сообщение Нины Матвиенко. Подробностями разговора с Народной артисткой Украины он поделился в программе "Невероятная правда о звездах".

Лопес вспомнил, что чувствовал ухудшение состояния артистки еще до того, как она попала в больницу. Хореограф пытался помочь Нине Матвиенко, но она отказывалась и говорила, что еще "не старая".

"Я помню, она мне прислала голосовое сообщение, потому что не хотела, чтобы мы увидели, когда она была в госпитале. Она до последнего улыбалась и говорила: "Я тебя очень люблю. Иди вперед, и все будет хорошо. Я немного здесь полежу, немного устала, и в дальнейшем будем гастролировать, помогать нашим ребятам", — рассказал Амадор.

Амадор Лопес

Нина Матвиенко умерла 8 октября 2023 года. Она не дожила два дня до своего 76-летия, на которое дочь певицы Тоня приготовила особую песню в подарок. Народную артистку и Героя Украины похоронили 11 октября на Зверинецком кладбище в Киеве. А причиной смерти стала онкология, по словам зятя покойной знаменитости Арсена Мирзояна.

Нина Матвиенко Фото: УНІАН

Напомним, чем запомнились жизненный и творческий пути Нины Матвиенко.

Также Фокус писал об архивном видео с Ниной Матвиенко, которое дочь певицы обнародовала через 40 дней после ее смерти.