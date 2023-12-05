Амадор Лопес пригадав останню розмову з Ніною Матвієнко (відео)

Легендарна співачка зізнавалася, що "трохи стомилася", тому побуде в лікарні.

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Україно-венесуельський хореограф та співак Амадор Лопес розкрив останнє повідомлення Ніни Матвієнко. Подробицями розмови з Народною артисткою України він поділився в програмі "Неймовірна правда про зірок".

Лопес пригадав, що відчував погіршення стану артистки ще до того, як вона потрапила в лікарню. Хореограф намагався допомогти Ніні Матвієнко, але вона відмовлялася та говорила, що ще "не стара".

"Я памʼятаю, вона мені надіслала голосове повідомлення, тому що не хотіла, щоб ми побачили, коли вона була в госпіталі. Вона до останнього усміхалася і казала: "Я тебе дуже люблю. Іди вперед, і все буде добре. Я трішки тут полежу, трішки стомилася, і надалі будемо гастролювати, допомагати нашим хлопцям", – розповів Амадор.

Амадор Лопес

Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року. Вона не дожила два дні до свого 76-річчя, на яке донька співачки Тоня приготувала особливу пісню в подарунок. Народну артистку та Героя України поховали 11 жовтня на Звіринецькому кладовищі в Києві. А причиною смерті стала онкологія, за словами зятя покійної знаменитості Арсена Мірзояна.

Ніна Матвієнко Фото: УНІАН

Нагадаємо, чим запамʼяталися життєвий та творчий шляхи Ніни Матвієнко.

Також Фокус писав про архівне відео з Ніною Матвієнко, яке донька співачки оприлюднила через 40 днів після її смерті.