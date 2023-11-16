40 днів зі смерті Ніни Матвієнко: донька співачки Тоня показала архівне відео з матір"ю

Тоня Матвієнко розчулила архівним відео з мамою Ніною Матвієнко

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Співачка Тоня Матвієнко оприлюднила архівне відео з покійною матір’ю Ніною Матвієнку у день сороковин після її смерті.

Чуттєвим відео з відпочинку Ніни Матвієнко з родиною Тоня опублікувала в своєму інстаграмі.

"Лети моя Лебідко", — коротко підписала відео донька Ніни Матвієнко.

На відеоролику Ніна Матвієнко зі своєю онукою, тезкою Ніною біжать по берегу океану. Судячи з усього це архівне довоєнне відео з відпочинку родини. Ніна Матвієнко одягнена в довгу білу сукню, має розпущене довге волосся, біжить за своєю внучкою доганяючи її, а потім піднімає руки до гори, немов дякуючи Богу за момент, який вона переживає.

Таку чуттєву публікацію Тоні Матвієнко не оминули шанувальник творчої родини, які написали слова підтримки донці, яка в скорботі.

"Вона жива. Жива вічно, просто зараз не з нами, але в наших серцях, так і на небі".

"Яка краса ці відео! Як болить, які ми щасливі, що знали вас ! Які щасливі, що маємо ваші пісні, ваш голос в серці! Чомусь Я вашу маму бачу так як ви написали лебіткою! Білою, вірною, любивою і тою, яка своїми крилами всю Україну обгорне і настане мир!"

"Мама лишилилась в Вашому голосі, в Вашому серці… і навіки в наших серцях її пісня!"

"Нехай її душі там буде спокійно. Вічна пам'яїть на землі Ніні Митрофанівні. Досі не можу повірити…"

"Хай відпочиває, їй там краще, там нема ні страху, ні болю. А Ви живіть щасливе життя, так буде краще для Вас і для Ваших діток".

Нагадаємо, Ніна Матвієнко пішла з життя за два дні до свого 72-річчя. Нещодавно її зять Арсен Мірзоян зізнався, що життя народної артистки забрала онкологія. Він також розповів, про його останню розмову з тещею.